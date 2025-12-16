WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El diputado provincial Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que busca crear en Entre Ríos la primera escuela del país con orientación en Inteligencia Artificial (IA).

“Créase, en el ámbito del Consejo General de Educación, la primera Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) con Orientación en Inteligencia Artificial”, dice la iniciativa.

Y deja en manos del Consejo General de Educación (CGE), “en el ejercicio de sus atribuciones”, la misión de elaborar y aprobar el plan de estudios correspondiente a la oferta educativa creada, “pudiendo además adoptar las medidas administrativas, pedagógicas y de articulación institucional que estime necesarias para su implementación”.

ESJA con orientación en Inteligencia Artificial

La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos con Orientación en Inteligencia Artificial tendrá como finalidades:

“a) Brindar una educación secundaria integral, con enfoque en competencias del siglo XXI y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación tecnológica.

“b) Fomentar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial, asegurando la comprensión de su impacto social, cultural y laboral;

“c) Desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo, mediante metodologías activas y proyectos cooperativos;

“d) Promover la resolución de problemas, el análisis de información y el trabajo interdisciplinario, integrando inteligencia artificial como herramienta transversal en los distintos espacios curriculares”.

Maier ante “desafíos inéditos”

En los fundamentos, el legislador plantea: “La educación secundaria para adultos enfrenta actualmente desafíos inéditos, derivados de los rápidos avances tecnológicos, la digitalización de la información y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más dependiente de la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó y dijo que, “en este marco, la creación de una Escuela Secundaria para Jóvenes Adultos (ESJA) con orientación en Inteligencia Artificial constituye una propuesta innovadora y pionera en la provincia de Entre Ríos, capaz de ofrecer una experiencia formativa de alta calidad, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI”.

“La propuesta incorpora formación en IA y competencias digitales, entendiendo que la Inteligencia Artificial es un acceso transversal a la información”, indicó el legislador y agregó: “El objetivo es ofrecer una formación actualizada, incorporando herramientas que son claves para el desarrollo personal, académico y laboral. La propuesta plantea una orientación específica en IA y competencias digitales, que funcionará como eje en todas las materias”.