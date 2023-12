Profesores alemanes visitaron la Universidad de Concepción del Uruguay

Compartir esta información

Theodor Fock y Silvia Beckmann-Pfabe conocieron la institución en el marco de la Maestría Binacional entre la Facultad de Ciencias Agrarias y la Hochschule Neubrandenburg de Nuevo Brandemburgo, en el país europeo.

Los profesores alemanes PhD Theodor Fock y la PhD Silvia Beckmann-Pfabe visitaron la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) el pasado lunes y martes. El arribo de los docentes fue en el contexto de la Maestría Binacional dictada entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU y la Hochschule Neubrandenburg, Nuevo Brandemburgo.

Fock y Beckmann-Pfabe fueron recibidos por las autoridades de la UCU y visitaron, además, la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay del INTA; el tambo “La Esperanza” y el campo “El Sauce”, perteneciente a la Asociación Educacionista “La Fraternidad”.

El martes por la tarde, ambos docentes expusieron sobre temáticas de su especialidad: “Problemas ambientales en la producción agrícola. El caso “Alemania Verde” y roca de fosfato. ¿Cuál es la alternativa? Status quo en Alemania” (Environmental problems in agricultural production. The case of “Green Germany” y Rock Phosphate- What is the alternative? Status quo in Germany es su título original en inglés).

