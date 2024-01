¿Por qué Concordia sigue siendo la Segunda ciudad más pobre del país?

Compartir esta información

6 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

Las cifras recientes siguen revelando una realidad desgarradora para la ciudad de Concordia, gobernada directamente por el ex mandatario Gustavo Bordet, durante 8 años consecutivos (2007-2015) y continuando como máxima autoridad provincial hasta finales de 2023.

A pesar del tiempo en el poder, la ciudad sigue figurando entre las más afectadas por la pobreza en Argentina.

En el segundo semestre de 2021, el INDEC informó que el 51.5% de la población de Concordia se encuentra en condiciones de pobreza, un aumento del 2% con respecto al mismo período del año anterior. Estas cifras siguieron pintando un panorama sombrío, los años siguientes dejando en claro la persistencia de desafíos económicos y sociales en la región, cerrando el 2023, cuando el propio INDEC informó ubicando a Concordia como la ciudad con mayor pobreza del país con 55,2%, es decir, 16 puntos por encima de la media nacional.

Lo más preocupante fue la falta de sensibilidad, capacidad, coraje y creatividad por parte de la camada política local, encabezados por Bordet incluidos diputados, senadores el propio ex -intendente Enrique Cresto y un conjunto de inocuos e “iluminados ” funcionarios. A lo largo de los años, fue por demás evidente la ausencia de políticas públicas efectivas y sostenibles que han dejado a la sociedad, especialmente a los más humildes, desprovistos de esperanza y sumidos en la desolación.

La justicia, por desgracia, continúa mostrando signos de postración e inmovilidad, como evidencia por ejemplo el caso Urribarri, quien sigue “gambeteando” a su gusto a todos los magistrados del poder publico. La sociedad, en su conjunto, parece anestesiada y desmotivada para reaccionar, contribuyendo así a la persistencia de la crisis económica imperante convirtiendo a esta ciudad en un volcán a punto de estallar.

La oposición, por su parte, ha fallado en asumir su papel crítico, optando por el “cuanto peor, mejor”, sin ofrecer alternativas claras. El silencio cómplice y la falta de acción dejan a la población sin una voz fuerte que defienda sus intereses.

Durante estos años, Bordet no solo ha liderado el aumento de la pobreza, sino que también en cierta forma fue avalando decisiones financieras cuestionables,por parte de la gestión del ex intendente Enrique Cresto, quien habría endeudado a la ciudad por 8.000 millones de pesos. Además, Bordet en su gestión que fue marcada por la colonización de la justicia y el manejo selectivo de la prensa a través de la pauta publicitaria, provocando un claro desconocimiento de gran parte de la población.

INCERTIDUMBRE Y FALTA DE NUEVOS HORIZONTES

Enero 2024 ya en funciones de un nuevo conductor ( actual intendente Francisco Azcue), quien aún no tendria todas las cartas sobre el escritorio municipal, estaría “bloqueado” ante tantas evidencias del desmanejo de su antecesor y ya estaría dudando de “algunas designaciones” carentes de la idoneidad que acuciante situación amerita, consciente de que ya entró en “tiempo de descuento” para la implementación de políticas superadoras , que esta ciudad y la region requieren de forma imperiosa.

ACTUAL CONTEXTO

Esta ciudad , estuvo medianamente sostenida por el movimiento económico provocado principalmente durante parte de del año 2022 y todo el 2023, por un aluvión de Uruguayos, que diariamente aportaban “parcialmente” al circuito financiero local , ya que fue un pequeño paliativo a la acuciante realidad económica del país, lo cual en los próximos meses ya no estará , siendo imperiosa una urgente reconversión y una necesaria tormenta de idea para sentar las bases de un plan que proyecte

Las medidas “desregulatorias” del DNU del gobierno del actual presidente Javier Milei, siguen tomando por sorpresa a quienes desconocen la competitividad en todos los sentidos , lo cual en vez de ser tomado como un “drama” debería entenderse como una verdadera oportunidad para el desarrollo de los diferentes vectores con que cuenta esta region (en próxima nota ampliaremos sobre estos y sus posibilidades) .

Si bien en el municipio de Concordia aún no habria comenzado la verdadera actividad, (por estar en aparente proceso organizativo y de receso administrativo) se plantean serias dudas sobre la efectividad y capacidad de respuesta de los nuevos funcionarios (un ejemplo es que , bajo el río y la costanera de la ciudad,( otrora ya habría estado de ” punta en blanco” ) por que muestra todos los signos de la última y fuerte creciente (quizás una de las pocas cosas que hizo bien el ex intendente ) allí justamente donde se empieza a observar la capacidad de respuesta .

Otro ejemplo de la falta de comprensión, valorización de todos los “activos por desarrollar” es el perilago debido a la falta de conocimiento del actual gobernador Rogelio Frigerio , por designaciones “inoportunas” ya que se carece del conocimiento del verdadero potencial que todo el área significa y serviría para el ingreso de recursos genuinos a la ciudad . Al parecer tambien alli los nuevos “elegidos” desconocen el ” know how” para no perder la posibilidad de tallar un verdadero diamante, donde queda demostrado la falta de planificación previa antes de asumir, para asi poder desplegar desde el día “cero” toda una batería de medidas para un verdadero cambio.

En este contexto, la ciudad de Concordia enfrenta no solo desafíos económicos, sino también un entorno político y social para no estar marcado por la indiferencia y la falta de responsabilidad por parte de aquellos que asumen posiciones de poder. Se hace evidente que se necesita un cambio significativo y una verdadera voluntad política para superar la pobreza arraigada en la región y no desaprovechar las oportunidades que se presentan, cuando para ello fueron depositadas todas las esperanzas del voto otorgado para el cambio.

Alejandro Monzón para Análisis Litoral

#Concordia #Pobreza #Indec #Codesal #Turismo #Uruguayos # Gustavo Bordet #Fransisco Azcue #Gobierno de Entre Ríos # Frigerio # Entre Ríos #Gobernador Rogelio Frigerio