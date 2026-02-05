WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

PARANA SIN AGUA Y CON POBREZA | LALI ESPOSITO NO SALE U$S280.000, LA DIVA SALE A LOS PARANAENSES U$S551.000 | LAS ALTAS EXIGENCIAS DE LALI

Las mentiras y ocultamientos en la municipalidad de Paraná al mando de Rosario Romero con los costos de los cachet, extras, viáticos y exigencias de los artistas contratados para diversas fiestas es moneda común.

PARANÁ SIN AGUA, CON CALLES TOTALMENTE DESTROZADAS Y UNA CIUDAD CASI OSCURA POR LA FALTA DE ILUMINARIAS: desde la cartera municipal se le están riendo en la cara a los paranaenses conn mentiras, pan y circo.

¿Es necesario gastar $850.000.000 millones de pesos o en dólares serían u$s551.000 cuando tenemos una ciudad bombardeada de problemas y faltantes?

Desde el despacho de la Intendente Rosario Romero dejaron trascender un costo mentiroso del cachet de Lali Esposito pautado en u$s280.000 pero esos contratos mienten porque solo hablan de cachet. Pero el verdadero costo final de Lali Esposito es de u$s551.000 o sea $850.000.000 millones de pesos entre cachet, transporte, aviones, viáticos, hoteles, comidas, transportes internos, camarines, escenario con techo que soporte hasta 45.000 kg, luces, sonido, pantallas especiales y exigencias que detallamos aquí abajo.

LAS EXIGENCIAS DE LALI PARA SU SHOW EN PARANÁ

Trascendió el rider (lista de requerimientos) para el show de Lali en la Fiesta del Mate el sábado 8 en Paraná.

Lali tendrá 8 camarines para unas 30 personas, con el siguiente menú. En el camarín principal (4 personas) heladera, mesa de catering, vajilla y servilletas, jengibre natural “cortado en rodajas” (hervir una raíz durante largo rato), cafetera tipo espresso, leche deslactosada y de almendras, y bebidas: agua mineral de 500 ml (NO Sierra de los Padres), agua con gas, Coca (zero/light y común) y Paso de los Toros o Schweppes pomelo sin azúcar.

Además para el catering vino tinto Pinot Noir, fernet, hielo en cubetera, frutas de estación “sin cortar” («indispensable banana”), snacks saludables estilo Shiva, crudités, dips como hummus o babagannoush (pasta de berenjenas), sándwiches veggies, yerba mate orgánica, yogur sin lactosa con granola y tortilla de papas.

Para los 11 bailarines y vestuario (dos camarines), repite todo lo anterior y suma refuerzos energéticos: Red Bull, más gaseosas “sin azúcar”, banana sí o sí y frutas “sin cortar.

Especifica «prohibiciones” gastronómicas llamativas: nada de cebolla cruda, cilantro, eneldo, canela, morrón o ajo crudo. Y se sugieren ensaladas completas (hojas verdes, huevo, palta, zanahoria, atún, tomates cherry y buen aceite de oliva), tartas integrales o incluso sopa de calabaza y zanahoria para los momentos de descanso.

Además, el documento pide una “ALLDAY STATION”, un espacio común exclusivo del staff desde la llegada hasta el final de la prueba de sonido: dispenser de agua frío/calor, microondas, café y té “de buena calidad”, budines (banana y chocolate), panificados (medialunas, cremona), picadas simples y más snacks.

Y para el cierre, un pedido que pinta el clima post show: un buffet con opciones de carne o pollo, pastas, guarniciones y alternativas veggies; y suman «cervezas + fernet con Coca-Cola y hielo para toda la crew post show”, además de pizzas y empanadas después de la prueba de sonido.