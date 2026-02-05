WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El gobernador Rogelio Frigerio visitó las instalaciones del Complejo Escuela Hogar Eva Perón en la ciudad de Paraná, donde se finalizaron dos intervenciones de infraestructura que demandaron una inversión total cercana a los 937 millones de pesos. Los trabajos permiten brindar una solución definitiva a los problemas edilicios que afectaban a una comunidad educativa de aproximadamente 1.700 estudiantes.

Durante la jornada, el mandatario recorrió el salón principal, el sector de aulas, la cocina y el patio, además de visitar el área de la pileta donde se realizan actividades del programa Acciones de Verano. El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Alicia Aluani; los ministros de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

Las obras



La intervención en el sector de la escuela primaria N° 1 Dr. Pérez Colman contó con una inversión de 573,4 millones de pesos. Los trabajos principales se centraron en la restauración completa de 1.000 mt2 de techos, donde se instaló una nueva barrera impermeable, entramado de apoyo y nuevas tejas para evitar las filtraciones de agua que históricamente afectaban a la dirección y las aulas.

Además, se realizaron otras mejoras, como la renovación de la instalación eléctrica en todo el establecimiento; la reparación de revoques, cielorrasos y pintura integral; y el reemplazo de pisos en el corredor central y la colocación de nuevos vidrios en ventanas. También se llevó adelante el recambio de cañerías de agua y la construcción de un nuevo baño para personas con problemas motrices.

En paralelo, se ejecutó una segunda etapa de obras enfocada en el ingreso principal y el Salón de Actos, lo que demandó una inversión de 363,5 millones de pesos. En el salón se realizó una revisión estructural completa, reacondicionamiento de muros, pisos y la puesta en valor de sus aberturas originales.

En cuanto al exterior y la accesibilidad, los trabajos incluyeron la refacción integral de la cubierta de tejas españolas en el ingreso, el reemplazo del cerco perimetral sobre calle Suipacha y la instalación de un nuevo portón de acceso fabricado en caño laminado que respeta el estilo arquitectónico original del complejo.