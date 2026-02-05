WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La Facultad de Ciencias de la Administración informa que hasta el 13 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para el Ingreso 2026.

La oferta académica constituida por distintas carreras incluye en varias de ellas títulos intermedios, para que el estudiante pueda avanzar paso a paso dentro de cada plan de estudios y alcanzar logros académicos en menos tiempo.

Contador Público

Licenciatura en Ciencias de la Administración

Licenciatura en Sistemas

Profesorado en Portugués

Licenciatura en Turismo

Tecnicatura Universitaria en Computación

Proceso de inscripción

Preinscripción online a través del Sistema SIU Guaraní.

Presentación de documentación requerida en la Oficina de Alumnado.

Atención: lunes a viernes de 16:00 a 22:00 hs.

🌐 Más información sobre inscripciones y propuestas de estudio: https://www.fcad.uner.edu.ar/