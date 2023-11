PARANA: Rosario Romero habla de la gestión que viene.

El 10 de diciembre Rosario Romero asumirá como la nueva intendenta de Paraná. Sucederá a Adán Bahl, y aunque durante la campaña electora y después de haber impuesto en la general al candidato de Juntos Emanuel Gainza ha remarcado que habrá «continuidad», señala también que quiere imponer su sello y marca los déficits sobre los que hay que actuar en la nueva gestión.

Por estas horas, Rosario Romero se afana en dos frentes: encaminar la transición en el Ministerio de Gobierno que deja en la administración del actual gobernador Gustavo Bordet y sobre el cual no hay designado funcionario de momento para la gestión de Rogelio Frigerio, y armar su equipo en la Municipalidad de Paraná y delinear las primeras medidas de gobierno que está resuelta a implementar. De camino, se suma un tercer elemento: la campaña de cara al balotaje del domingo 19, detrás de la candidatura de Sergio Massa.

De todo eso habló en una extensa charla con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿Ya definió su equipo?

-Está conversándose eso. Va a haber una continuidad de ciertas políticas públicas que yo he destacado en campaña, como el caso de las obras, y muchos funcionarios quedarán, otros no, se hará una mixtura de distintos sectores en la próxima gestión. Estoy trabajando junto con Beto Bahl en esta transición. Pero todavía sin definición de los nombres titulares de las distintas categorías.

-¿Sobre qué temas habla con Bahl en este tiempo de transición?

-Bueno, obras, el presupuesto que mandó al Concejo Deliberante, la situación del transporte, que es uno de los temas que la ciudadanía más anhela que solucionemos. Y los números de la Municipalidad que yo sé que están completamente ordenados. En todo estamos intercambiando información para asumir con toda responsabilidad y sin ninguna zozobra en la etapa que viene. Estamos completamente de acuerdo con Beto en que hay que continuar con las obras en las plazas. Como en toda democracia, el diálogo debe ser lo que prevalezca, y los equipos tenemos que trabajar todos juntos. Es una transición de un gobierno a otro. Desde un primer momento yo he planteado la continuidad porque entiendo que los ciudadanos paranaenses y las ciudadanas paranaense valoran la gestión de Beto y la valoran justamente por haber tornado una ciudad más ordenada, que tiene sus servicios regularmente, que mejora sus espacio públicos, que mejora sus calles y todo esto hay que continuarlo.

-¿Va a analizar el Presupuesto 2024?

-Vamos a analizarlo, con la vista puesta en una de las políticas públicas que nosotros hemos anunciado, que es un programa que pensamos enviar al Consejo Deliberante que se va a llamar Construir Valores, que tiene que ver con un aporte permanente a los clubes y a otras instituciones que ayudan a la sociedad de integración y a la construcción de valores. También, nosotros queremos fortalecer todo lo que sea desarrollo social, desarrollo humano. Y, bueno, más que nada a título informativo y también por responsabilidad de gestión. Cada funcionario que asume tiene que manejar el dato presupuestario, porque es lo que guía la posibilidad de hacer una cosa o no hacerla. Beto me anticipó que enviaba el Presupuesto, me anticipó algunos criterios.

La futura intendenta de Paraná habla de los temas urgentes de la nueva gestión. «Lo que haremos en el servicio de transporte es trabajar sobre la base de estudios que se han hecho para mejorar lo que se establece en el contrato de concesión; también, para hacer una nueva licitación que nos posibilite a los y las paranaenses tener un mejor servicio. Es un gran reclamo de la sociedad. A eso tenemos que lograrlo. También hay una pelea que dar en el orden nacional con los subsidios. Yo hablé de un transporte escolar también. Todas estas cuestiones son las cuestiones que faltan. Con Beto siempre lo charlamos. Me decía, a esto llegué, a esto no llegué. Bueno, en lo que falta, hay que trabajar. El tema garitas: hay un programa nacional de garitas seguras, pero también seguiremos trabajando en garitas y en seguridad. Nosotros queremos una ciudad 100% Led; actualmente estamos en casi el 50% de la ciudad iluminada con el sistema Led. En eso vamos a poner empeño. Y tmabién queremos un Municipalidad 100 % digital, que los trámites se hagan en forma digital, excepto los que requieran presencialidad, como una prueba de conducir. Pero todo lo que se pueda hacer digital, hay que hacerlo así. Son muchos los desafíos y mucho es el trabajo.

-La etapa más próxima es el balotaje del 19 de noviembre. ¿Sobre qué ejes van a desarrollar la campaña en Paraná?

-Es un momento importante. La ciudad tienen muchísimas obras financiadas por la Nación. Una de ellas es la Circunvalación, en el este de la ciudad, que está en ejecución. Le falta todavía un tramo de la obra que la financia el Gobierno nacional a través de Vialidad de la Nación. Hay otras obras financiadas por el Gobierno provincial, pero nosotros aspiramos obviamente a tener un gobierno nacional que continúe con estas obras, que nos continúe ayudando. En Nación tenemos presentados proyectos de barrios populares que van a ser muy importantes para el desarrollo, en barrio Capibá, en Bajada Grande, en barrio San José, en la zona de calle Hernandarias, en barrio San Martín. Para todos estos barrios hay proyectos presentados. Nosotros ciframos mucha expectativa en que podamos desarrollarlas en la próxima gestión y para eso necesitamos continuidad en la Nación.

-Va a tener un gobierno provincial de otro signo. ¿Cómo espera que se desarrolle la relación con Frigerio?

-Las obras que tienen comprometidos el financiamiento de la provincia es de esperar que el próximo gobierno, que es de un signo político diferente, las continúe. Uno de los ejes del Estado es la continuidad. Digamos que los derechos y las obligaciones continúan con las distintas gestiones de gobierno. Es una práctica democrática muy saludable la de poder dar continuidad a estas obras. Yo confío en que tendremos ese diálogo con el gobierno provincial y por supuesto, tendremos el cumplimiento de esa obligación.

-¿Se ha reunido con Frigerio después de las elecciones?

-Aún no, aún no. Nos hemos saludado. Mi deseo es que tenga un buen gobierno y su compromiso también, en el saludo que me ha retribuyó, es de trabajar juntos por las cuestiones de la ciudad. Ese proceso, el de la convivencia, es un proceso de democracia: terminan las elecciones y todos trabajamos para toda la ciudadanía, no para los partidarios solamente. Así que en la nueva etapa democrática creo que los argentinos hemos aprendido lo que es la convivencia.

-Frigerio ya se reunió con los intendentes de Juntos. ¿Espera que también lo haga con los del PJ?

-Seguramente la va a haber. Yo estoy esperando un poco a que se designan los equipos de la transición y seguramente va a haber esa reunión. No creo que sea un problema. Gustavo Bordet lo hizo reuniéndose con los intendentes de Juntos, del justicialismo y los vecinalistas.

-¿Ya tiene resuelto cuáles son los funcionarios que continúan?

-No, aún no. Estoy trabajando en el gabinete..

-Usted anunció que en su gestión se va a volver a licitar el servicio de transporte. ¿Es así?

-Sí, por supuesto. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar en el rediseño de las líneas, en la posibilidad de que haya competencia en la ciudad, en los carriles exclusivos, en los horarios pico, en la posibilidad de que los escolares tengan un transporte inclusivo. Todo eso está en la carpeta de la próxima gestión para el servicio de transporte en la ciudad.

Romero admite que hay cuestiones por solucionar en la ciudad, y en ese ítem ubica el reordenamiento del tránsito, la instrumentación de un sistema de estacionamiento medido, “como también obras en algunos barrios, de mejoramiento del espacio público y asfalto, pavimento. Todo esto es lo que falta, y que uno se da cuenta transitando la ciudad. De hecho, la ciudad está muy grande, está muy extendida. y faltan obras. Nunca se alcanzan a hacer todas las obras que se necesitan, nosotros justamente preservando lo que ya está, vamos a ir por esas obras que faltan”.

-En sus recorridas por los barrios, ¿qué le pidió el vecino?

-Reclaman distintas cosas, muy proactivamente, reconociendo la labor de Beto Bahl, nos reclaman cloacas en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en la zona sur y en la zona este. También nos reclaman mejor servicio de agua potable. En eso se está trabajando, se están haciendo obras para lograrlo; nos reclaman luminaria Led, que es nuestro propósito, que la ciudad sea 100% Led; y nos reclaman tareas de Desarrollo Social, que es uno de los propósitos de la futura gestión. Justamente el poder desarrollar más tareas de desarrollo en nuestros barrios.

-Respecto del balotaje, ¿ya han definido cómo desarrollarán la campaña?

-Llevando los argumentos, nuestra propuesta al vecino, trabajando en la boleta, explicando las razones por las cuales es mucho más sensato, más razonable, más apropiado para la etapa que viene en la Argentina el tener un presidente como Sergio Massa, que tiene experiencia en gestión, que está planteando un Gobierno de unidad nacional, eso es muy importante porque los problemas económicos que Argentina tiene no se solucionan con una varita mágica, sino que se solucionan con un gobierno que trabaje los consensos. Y que sea plural, amplio, que integre a distintos sectores y trabaje justamente en pagar la deuda, pero también en desarrollar el país, en desarrollar el litio, en desarrollar el gas, en ubicar nuestros productos alimenticios en el mundo con mucho más valor agregado, en todo lo que falta en Argentina. Nosotros tenemos problemas muy anclados, como la inflación. que requiere de un Gobierno de amplio consenso para lograr combatirlos. Confío en que eso es lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía para que nos acompañe con el voto, pero no tiene que ser un voto partidario, ni siquiera a la persona. Tiene que ser un voto a la experiencia, al equipo, al que plantea una unidad nacional, que yo creo que es lo que hay que plantear en este momento y no al que plantea la motosierra o al que plantea acabar con el Estado o con ciertos segmentos del Estado o al que agrede, diciendo que sería mejor que la cosa explote en el país. Es mucho más racional el voto al binomio Massa-Rossi justamente, en función de que a 40 años de democracia los argentinos tenemos que consolidar las soluciones económicas que son las que faltan, tenemos una democracia consolidada, falta el fuerte envión para solucionar los problemas económicos.

-En el peronismo de Entre Ríos se viene la renovación de autoridades en 2024. ¿Qué piensa de ese proceso?

-Tiene que hacerse porque tenemos los mandatos vencidos, así que en algún mes del año próximo tenemos que hacer una elección partidaria. Tenemos que hacerlo. Sin duda, ahora hay que sortear las elecciones del 19 de noviembre, no es momento, tampoco diciembre no es el mejor mes para hacer elección partidaria, habida cuenta que hay renovación de autoridades, así que seguramente serán los primeros meses del año que viene.

-¿Le gustaría estar en un lugar preponderante en el Partido Justicialista, como titular?

-No lo sé. No lo he pensado. Yo creo que sería lo ideal para nosotros tener lista que consoliden unidad y representen a los distintos sectores.

-Y que la mujer acceda a lugares de conducción partidaria.

-Por supuesto, tiene que haber paridad. Para eso tenemos que reformar carta orgánica en ese sentido. Y aplicar criterio de paridad, modos de integración de las minorías. Todo esto son cosas pendientes.

-Volviendo al tema del estacionamiento medido, pensaron alguna posibilidad, en algún plan que se haya desarrollado en otra ciudad que se pueda implementar en Paraná?

-Si hay varias experiencias en otras ciudades que integran tecnología con alguna salida vía cooperativa de las personas que informalmente hacen la labor de cuidacoches, sin desplazarla de esa labor, pero sin establecer un precio o un pacto con el que va a estacionar. El que va a estacionar tiene que estar libre y hacer su aporte vía celular, contratación de horas, dar un alerta de que está estacionado, y algún rol de complemento que puedan hacer las personas que hoy trabajan informalmente.