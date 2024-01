Otra Intendenta también tendría un nombramiento en el Senado por Laura Stratta

Compartir esta información

La ex vicegobernadora Laura Stratta, ABUSANDO del poder y de los recursos públicos en forma OBSCENA, convirtió el senado en un AGUANTADERO político o en una GUARIDA como lo define Frigerio, y al ser descubierta en sus manejos se refugió en Punta del Este, al estilo Bordet.

Otro caso IDENTICO al de Gerardo Chapino, ex intendente de Federal y ex candidato a diputado. Ahora, esta designación de Stratta se trata de Sabrina Olano, ex intendenta de Ceibas, que también tendría un nombramiento datado en diciembre de 2022, CUANDO AUN ERA INTENDENTA EN EJERCICIO, con un cargo en Planta Permanente del Senado. Otro VERGONZOSO acto que tiene a la ex vicegobernadora como protagonista, y que refleja la negociación de la Lista de Diputados del PJ que hizo Bordet.

Sabrina Olano, además de ser la ex intendenta de Ceibas, departamento de Islas del Ibicuy, es la hija de un hombre de amplísima trayectoria política dentro del peronismo, ahora otra vez intendente de Ceibas, y ex senador, Daniel Olano, quien habría logrado un ARREGLO con Stratta para asegurarle a la hija un cargo en Planta Permanente del Senado entrerriano, a cambio de que Sabrina acepte un puesto sin expectativas en la lista de Diputados del PJ, el 17, favoreciendo a Stratta en el puesto 1, y a la esposa de Bordet en la ubicación 3.

Sabrina Daniela Olano

A pesar de que Stratta quiere ser recordada por la ley de Paridad de Género de la cual se jacta y es su emblema en las redes sociales, su obra más importante tiene que ver con los nombramientos rápidos y furiosos que realizó en la última etapa de su gestión como parte de las negociaciones que se celebraron acomodando la Lista del PJ, y dejando a amigos, socios, y afines amorosos, con un futuro asegurado en algun cargo de la Legislatura.

El caudal de votos de algunos jugadores políticos hizo que caigan en la mira de Bordet y Stratta, y les habrían comprado favores PAGANDO con cargos en la Administración Pública, más precisamente en el REINO de STRATTA, en el Senado entrerriano, donde María Laura dispuso de todo a su capricho y antojo como si fuera su EMPRESA PERSONAL.

Por motivos que son un SECRETO, la ex vicegobernadora fue habilitada para actuar en SECRETO, llenando toda su gestión de SECRETOS, y llevando a su propia figura a ser considerada NUESTRA SEÑORA DE LOS SECRETOS.

Cuando es un DEBER de los funcionarios dar a conocer TODO, y cuando se dice TODO, es TODO, y la ciudadanía tiene DERECHO a saber TODO lo que se actúa en el gobierno, María Laura Stratta blindó el Senado y lo convirtió en un lugar hermético, donde lo que acontecía con los contratos, a quienes y por cuanto eran, se convirtió en SECRETO, y esto se hizo una práctica avalada por el ex gobernador Bordet, a quién también esta situación le convenía, ya que de esta forma se hizo de los recursos del Senado, cargos y dineros, MONEDA DE PAGO por favores políticos. Se compraron Voluntades.

Totalmente despreocupado Bordet, resguardandose y “distendido” en la cámara de diputados de la nación , donde le habrían marcado la cancha desde su ingreso.

Sabrina Olano, otra joven figura política del PJ al igual que Gerardo Chapino, parece que también fue convencida para POSPONER sus expectativas sobre una banca en la Legislatura entrerriana, y mientras tanto, y como COMPENSACIÓN, ocupar y COBRAR un cargo como Planta Permanente en el Senado con la MAXIMA categoría, lo que implica asegurarse una más que excelente paga mensual.

Si bien sobre esto aún no hay un comunicado oficial por parte de la vice gobernación, el trascendido sería confirmado a la brevedad. Se trataría de otro caso de “ÑOQUISMO”, en el que se otorga un contrato para garantizar un beneficio económico a alguien que está “exento” de ir a trabajar, ya que el nombramiento es el PAGO por un FAVOR POLÍTICO. Y una vez más, jueces y fiscales actúan como si no supieran nada al respecto, y a pesar de lo que se denuncia y toma estado publico, tampoco se toman la molestia de investigar.

Ante la sumatoria de hechos presentados por este portal, María Laura Stratta se habría refugiado en Punta del Este esperando a que pase la tormenta de la polémica. No le importó ser la presidenta del bloque opositor y faltó a la primera sesión del año de la Cámara de Diputados. No cumplió con la función que le confirió el pueblo. Stratta, al igual que Bordet cuando escapaba de Fernandez, elige Punta del Este para hacerse la desaparecida. Ahora que han salido a la luz las irregularidades que cometió durante su reinado en el Senado, Stratta se escapa.