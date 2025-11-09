Muy grave y sin solución a la vista

SEGUN CASTRILLÓN “EL 80% DE LAS CAUSAS JUDICIALES SE ARREGLAN”

El expresidente del STJ, Emilio Castrillón, fustigó el funcionamiento del sistema judicial en Entre Ríos.

“No son especialistas, no son de la zona, entonces toda la investigación de los delitos depende de la Policía. Y la Policía si quiere, si le conviene, si se quiere meter, o si tiene interés, investiga. Entonces, ¿qué ocurre? En materia penal en Entre Ríos el 80% de las causas se archivan, no se encuentra nada. Y el 16% de las causas se arreglan. Esto es a lo que yo le llamo Derecho Penal contractual. Se arregla el fiscal con el defensor, y definen la pena, y se termina la causa porque se hizo el contrato de cuánta pena le correspondía”, sostiene sobre los fiscales.

-¿Habla de juicio abreviado?

-Exactamente. Es un contrato. Arreglan la pena y también arreglan el tipo penal. Y también arreglan los atenuantes o los agravantes de la pena. O sea, arreglan el Código Penal. Y queda un muy poco porcentaje en el cual se juega para la tribuna porque es un caso que tiene mucha significación social. En esos casos, ponen toda la carne en el asador y buscan sacarlo bien.