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Como parte de las acciones de acompañamiento a las propuestas impulsadas por las representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, el representante del Gobierno de Entre Ríos, José Mouliá, participó del encuentro y destacó la importancia de generar espacios de articulación.

En el marco del Mes de la Mujer, la Casa de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires realizó el encuentro “Mujeres que Emprenden: creatividad, liderazgo y construcción colectiva”, una iniciativa orientada a visibilizar el rol de las mujeres en el desarrollo productivo y social desde una perspectiva federal.

La actividad se desarrolló en la Casa de Tucumán y fue presentada por el representante del Gobierno de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Salvatierra, quien dio apertura al encuentro destacando la importancia de generar estos espacios de visibilización y fortalecimiento del rol de las mujeres en el entramado productivo.

Participaron María José Salomón, CEO de Xepro y presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán; Paulina Quispe, escritora; Pilar Garzón, CEO de Tello; Liliana Campero, emprendedora; y Natalia Acevedo, fundadora y CEO de Jake Mate, quienes compartieron sus experiencias en un conversatorio abierto.

La actividad contó además con la participación del delegado del Gobierno de Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, Raul Benitez, en el marco de una agenda de trabajo articulada entre las distintas representaciones provinciales.

“Acompañar este tipo de propuestas forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el vínculo entre las representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo espacios de intercambio y desarrollo con una mirada federal”, expresó Mouliá.

El encuentro puso en valor los procesos de transformación personal y colectiva, destacando la creatividad como herramienta para emprender, crecer y generar impacto.

Como cierre, se proyectó un video homenaje a mujeres que dejaron huella, reforzando el mensaje de que el liderazgo femenino no solo impulsa proyectos, sino que también transforma realidades.