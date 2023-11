Milei viaja con Caputo a EEUU en una confirmación tácita que será ministro

Compartir esta información

Milei lo confirmó en redes sociales. Fuentes de LLA confirman que en Washington tendrán reuniones con funcionarios del FMI, Casa Blanca y el Tesoro.

Finalmente, Javier Milei subió la comitiva que viajará a Estados Unidos a Luis Caputo, el ex ministro de Mauricio Macri que suena para ocupar la carta de Economía a partir del 10 diciembre.

El presidente electo hará una viaje de 4 días cuyo primer destino será Nueva York. Allí, irá con su hermana Karina a visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y luego a Washington donde tendrá reuniones de trabajo con autoridades del gobierno estadounidense donde se sumará Caputo, en una confirmación tácita que será ministro.

En ese marco, Caputo se reunirá con inversores con el objetivo de conseguir financiamiento para desarmar las Leliqs. Como adelantó LPO, el posible ministro dice tener la receta para esterilizar los más de 20 billones de pesos de pasivos del Banco Central.

Así lo confirmó el presidente electo en una reportaje con Luis Majul en donde dijo: “Necesito alguien que tenga muñeca financiera y no hay mejor que Caputo para eso”.

El líder de la La Libertad Avanza y Caputo se reunirán con Juan González, consejero de Seguridad Nacional de Biden para América Latina, quien podría ser el enviado de Joe Biden para la asunción presidencial.

Los Demócratas miran de reojo a Milei por su relación con Donald Trump, el presidente que buscará su reelección en 2024 y podría viajar a Buenos Aires para reunirse con Milei. De concretarse, sería una bomba política para la Casa Blanca que pondría la relación con Estados Unidos en el mismo estatus de tensión que con el Brasil de Lula.

El ex funcionario del Cambiemos habló el viernes como si fuera ministro designado en un encuentro con banqueros donde descartó las dos principales medidas que el libertario prometio en campaña: la dolarización y la eliminación del Banco Central.

“El concepto de la dolarización soluciona el problema de la demanda de dinero y volatilidad cambiaria ¿Pero se puede dolarizar? No. Milei no aspira a hacerlo en su presidencia, pero quiere sentar las bases o al menos en cuanto se logre la estabilización se dará el debate, no antes”, afirmó Caputo, según confiaron a LPO fuentes al tanto del encuentro.

“Empezamos por cerrar déficit fiscal y estabilizar, más adelante cuando haya estabilidad dolarizar es un buen debate, agregó Caputo que también negó que prospera la idea de cerrar el Banco Central.

— Javier Milei (@JMilei) November 26, 2023 Este mismo viernes, harto de las presiones de Macri para imponer ministros y políticas, el equipo de Milei sacó un comunicado firmado por el presidente electo en el que ratifica que "el cierre del Banco Central no es un asunto negociable".



La reunión se realizó en las oficinas de Anker Latinoamérica, la consultora de Caputo, y participaron el presidente de Adeba, Javier Bolzico; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; también había directivos del Banco Galicia, Supervielle e inusualmente JP Morgan que no se caracteriza por tener una cartera abultada de clientes en la Argentina.

Si bien por estas horas se habla de una ayuda extraordinaria de Qatar y por eso Mauricio Macri viajó a reunirse con el Emir, la propuesta más seria es una suerte se securitización de los activos de YPF y el FGS de la Anses para tomar deuda externa en el mercado sobre esos activos. El punto flojo es que debe pasar por el Congreso y difícil que el peronismo lo apoye.



La securitización, denominada también como titularización, es un proceso mediante el cual un bien o un conjunto de bienes se transforman en un título o valor transferible, negociable en un mercado. A través de esto, activos no líquidos se convierten en otros con liquidez inmediata.

El virtual ministro también aclaró que “no habrá plan bonex ni reperfilamiento” pero no queda claro de que manera se conseguirá entre 15.000 y 30.000 millones de dólares que prometieron conseguir para esterilizarlas.

La designación de Caputo genera tensiones entre los asesores históricos libertarios y forzó la salida del creador del plan de dolarizacióm Emilio Ocampo como futuro presidente del Banco Central y Carlos Rodríguez, ahora ex jefe de asesores económicos del libertario. En el mismo sentido reprocharon Guillermo Nielsen y Diego Giacomini, que acusaron a Caputo de “timbero” y de no entender nada de economía.

La comitiva la completan Karina Milei, Nicolas Posse, Gerardo Werthein y Santiago Caputo, embajador de EE UU en Argentina. Fuentes de LLA agregan que en Washington tendrán reuniones con funcionarios del FMI, Casa Blanca y el Tesoro.

“Las reuniones son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulacion. No es en búsqueda de financiamiento”, detallaron.