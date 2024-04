Megajuicio: desestiman «in límine» recusación de Urribarri a los vocales

Compartir esta información

El vocal a cargo de la presidencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, desestimó la recusación planteada por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri a los vocales Miguel Giorgio y Gisela Schumacher en el marco del recurso de queja planteado tras la condena a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio. El rechazo fue «in límine», esto es sin detenerse a conocer los argumentos de la recusación.

En su resolución, Carlomagno señala que «la recusación derivada de la difusión en diferentes medios periodísticos del sentido en que, hipotéticamente, se expediría la Magistratura actuante en el marco del recurso de queja en cuestión, más allá de su contenido, veracidad o falsedad, meramente constituye una suerte de conjetura que no puede, de manera alguna, invocarse racionalmente como motivo legal para pretender extraer de su jurisdicción a

los Vocales que legítimamente tienen el deber de continuar interviniendo en autos».

«En efecto, lo aquí planteado luce direccionado a impedir el normal trámite de estas actuaciones, ya que las razones expuestas no constituyen prejuzgamiento alguno siendo que provienen de manifestaciones o elucubraciones vertidas por periodistas y no de los

propios magistrados recusados. Por ello, no es válido el planteo de temor objetivo de falta de

imparcialidad para motivar la recusación, y pretender apartar a los integrantes del Tribunal so pretexto de una potencial parcialidad sin razón o fundamento que avale tal postura. Admitir lo contrario significa violentar las garantías constitucionales del juez natural, del debido proceso y de defensa en juicio (art. 18 CN); por lo que corresponde, también y en este particular aspecto, rechazar la recusación articulada por ser manifiestamente improcedente», agrega.

Ahora, el camino que le queda a Urribarri a través de su abogado defensor Leopoldo Cappa, y de su nuevo representante legal, Fernando Burlando, es acudir a la Corte Suprema Justicia de la Nación.

«Que vengo por el presente, por expresas instrucciones de mi representado y también patrocinando en este caso al Dr. Fernando Burlando, quien oportunamente se hará cargo de la representación legal de Sergio Urribarri, a presentar la recusación contra la Sra. Vocal Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio, por temor objetivo de parcialidad, dejando a salvo el buen nombre y honor personal de la nombrada y el nombrado».

De ese modo, el abogado Leopoldo Cappa, como defensor del exgobernador Sergio Urribarri en la causa del megajuicio por el que resultó condenado a 8 años de cárcel, pidió el apartamiento de dos vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ese tribunal trata la queja presentada por el ex gobernador y el resto de los condenados en el megajuicio y lo hará con una conformación diferente: quedó integrada por los vocales Miguel Giorgio, Gisela Schumacher y Germán Carlomagno. Se excusaron los vocales Claudia Mizawal y Daniel Carubia.