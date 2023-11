Milei en Rosario: caravana hacia el Monumento en una camioneta rodeada de simpatizantes

Compartir esta información

El candidato presidencial de La Libertad Avanza se mostró sobre un vehículo entre curiosos, enojados y buscadores de “un cambio”, camino a la explanada y de cara al balotaje del domingo. Luego tendrá un último acto de campaña en Córdoba. Las imágenes

Una hora pasada del anuncio, este martes arribó a su caravana en Rosario el candidato a presidente Javier Milei (por La Libertad Avanza) en el Monumento a la Bandera, sobre una camioneta que avanzaba a paso de hombre, entre cánticos a su favor y también en contra de su oponente del balotaje del domingo, Sergio Massa.

Escoltado por personal de seguridad y policial, a las 19 Milei se subió a la camioneta en calle Rioja y Buenos Aires, la cual fue enseguida rodeada de simpatizantes rosarinos, y en la que el postulante libertario se mostró junto a Carolina Píparo, Karina Milei y Romina Diez entre otros referentes de su espacio.

El vehículo avanzaba por la calle con lentitud producto de las multitudes que acompañaban al referente camino al acto en el escenario que se desplegó para su acto proselitista.

Entre bocinazos, un variopinto grupo de rosarinos se acercó unas horas antes de la convocatoria (se citaba para las 18) para participar del cierre de campaña entre vendedores ambulantes de comidas, banderas y merchandising de “El León” (entre ellas billetes del dólar norteamericano), de cara a la segunda vuelta electoral.

Antes de caer el sol, el Parque Nacional de la Bandera era escenario del arribo de vecinos, donde una combi conectaba con una pantalla led y reproducía videos del líder libertario que llegó por la mañana, en el marco de algunos disturbios en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Algunos de los vecinos relataron en diálogo con el móvil de Punto Medio (Radio 2) las causas que movilizaron su asistencia para acompañar al candidato presidenciable, entre el enojo, el reclamo de un cambio y la curiosidad.

“Voto a Milei porque no veo en la actualidad nada positivo. Pienso que tiene que haber un cambio y lo puede traer Milei”, aseveró un hombre consultado.

En tanto que una pareja precisó con franqueza: “Venimos por curiosidad. No entiendo mucho de política, pero me gustan sus propuestas. Es para no votar a los mismos de siempre”.

Un joven, enojado y entre insultos, recordó que sigue a Milei desde la primera hora: “Yo buscaba una voz liberal, diferente a esta basura que nos viene comiendo la vida, y lo sigo desde su candidatura a diputado. En 2001 se fue del país mi hermano mayor, y ahora se fue el mas chico. Entonces yo no puedo permitir que nos siga robando este gobierno. Por eso quiero un cambio y voto a Milei”.

