Medios en crisis: despidos, retiros, flexibilización y bajos sueldos

Once periodistas y fotoperiodistas abandonaron en las últimas horas la Redacción de Diario Uno de Entre Ríos. La empresa editora, Grupo América, es el segundo multimedios más importante del país, según un relevamiento publicado en 2019 por el diario Tiempo Argentino, y tiene en su pool a Diario Uno de Entre Ríos. El Grupo fue fundado por el empresario mendocino Daniel Vila, y su coterráneo, José Luis Manzano, exdiputado por el Partido Justicialista (1983-1989) y exministro del Interior (1989-1992) de Carlos Menem.

Como no ocurría en mucho tiempo, los trabajadores que quedaron en la Redacción de Uno empezaron una lenta organización sindical para frenar los embates de la empresa, que pide más trabajo por igual salario. Ya consiguieron el resguardo sindical de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), aunque el conflicto recién comienza. Este viernes hubo una asamblea en la que los trabajadores decidieron elaborar un pliego de reivindicaciones que presentarán a la firma editora.

En El Diario las cosas no están mejor. Ya no se edita más en papel de lunes a viernes, y sólo lo hace fines de semana, una estrategia que podría seguir también Diario Uno.

Desde 2018, cuando echo a 80 trabajadores, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, viene a los tumbos y al borde de la quiebra: el proceso de concurso preventivo navega entre los pliegues insondables de la Justicia entrerriana.

En los últimos días la mínima Redacción que quedó tras sucesivos recortes de personal había comenzado una huelga ante la falta de pago de salarios. La protesta se visibilizó en la edición digital del matutino: no se actualizó entre el 15 y el 23 de este mes.

Mientras, el juez que lleva el concurso preventivo, Ángel Moia, designó un coadministrador para que intente ordenar el desmadre administrativo y financiero que arrastra SAER, entre cuyo directorio está la familia del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; el excandidato a gobernador de La Libertad Avanza, Arturo Sebastián Etchevehere; y el representante de los empresarios del campo, Juan Diego Etchevehere.

Otra empresa en constante crisis es LT15 Radio Concordia, cuyos trabajadores vienen desde hace años cobrando salarios en cuotas. De momento, la empresa les ha pagado el 50% del salario del mes de enero.

“Hace casi 20 años que las y los trabajadores de radio LT15 venimos cobrando el sueldo en cuotas por fuera de término, percibiendo mínimas cifras semana tras semana hasta los últimos días del mes. Un verdadero atropello a uno de los derechos laborales primordiales”, plantearon los empleados a través de una carta pública.

“El salario está ligado a las condiciones de vida y alimentarias de nuestras familias y más aún en estos tiempos donde el poder adquisitivo ha caído estrepitosamente en términos históricos. Decimos ¡Basta! ¡Basta de está burla! Trabajamos en una empresa que ha generado una engañosa `ingeniería` para hacer creer que es una pequeña pyme cuando tiene todos los recursos económicos necesarios para cumplir con los derechos laborales más básicos y pagar los salarios a término”, señalaron.

Y agregaron: “Para colmo de males nos roban parte del salario porque lo que nos descuentan para obra social y jubilaciones no hacen el aporte correspondiente. No sólo nos roban sino que juegan con nuestra salud y nuestro futuro jubilatorio”.

Juan Manuel Pralong, delegado de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), trabajador de la radio pública LT11, de Concepción del Uruguay, dice que ante la grave situación en los medios, públicos y privados, el rol de la Secretaría de Trabajo de la Provincia ha sido, en los últimos años, dejar hacer y no intervenir.

«En LT15, y en todos los medios que pertenecen al mismo grupo, ligado al Grupo Uno y Diario La Capital, se están ofreciendo retiros voluntarios. En realidad, amenazan con retiros voluntarios. Los compañeros tienen mucho miedo. Hay cierta coacción y son despidos encubiertos. La empresa está en condiciones de pagar en tiempo y respetar los derechos de los trabajadores», sostiene.

En la radio AM de Concordia hay periodistas, locutores y operadores que tienen relación bajo contrato con monotributo. «Esto, lamentablemente, no solo pasa en los medios privados; también pasa en los medios públicos», alerta Pralong.

La Ley Ómnibus contenía un apartado por el cual disponía la privatización de todos los medios públicos y el fracaso de su tratamiento en el Congreso trajo algo de alivio a los trabajadores. «Es un humilde gol de los laburantes, pero los medios públicos han sido intervenidos. En los medios del interior, siguen los mismos directores del gobierno anterior. Pero preocupa la situación salarial. En seis años, hemos perdido el 70% del poder adquisitivo los trabajadores de los medios públicos. Hoy un básico está entre $250 mil y $270 mil», detalla.

LT27, la AM de Villaguay, está en una situación híbrida: en 2021, luego de que sus anteriores dueños la dejaran a la deriva, fue intervenida por el Ente Nacional de Comunicación (Enacom), y aunque en 2023 la licencia para operar la radio fue entregada a unos particulares, éstos pidieron un plazo de 90 días para hacerse cargo pero ese plazo se venció y todo sigue más o menos igual. «Nadie se hace cargo», dicen los trabajadores.

En ese contexto, la radio emite de 7 a 19, bajo responsabilidad de sus propios trabajadores, que cobran por cuentagotas apenas el 50% de los que deberían percibir. Radio La Voz de Montiel sigue intervenida por el Enacom, «pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. La radio está a cargo de los cinco empleados que somos. Un operador, tres locutores y un administrativo. Nadie más. No tuvimos respuesta antes de las elecciones, y ahora menos. No sabemos quién tiene la licencia de la radio».

La licencia de LT27 fue adjudicada por el Enacom a Versión Rosario SRL, una sociedad integrada por Marisa Aida Gallina y Lautaro Salvador Sosa, nombres a su vez que aparecen ligados a Lindor SA.

En cercanías a Villaguay, Lindor S.A. del empresario Orlando Vignatti, es titular de una 11.000 hectáreas en la estancia El Tigresito, donde funciona/ba el Haras Lindor: «La importante inversión y la pasión con que se encaró este proyecto seguramente en el mediano plazo lo convertirá en uno de los establecimientos más importantes de la Argentina», publicó La Capital (donde Orlando Vignatti sostiene una participación del 30%). Por acta de directorio, en enero del 2019 se anuncia la renuncia de los Vignatti, padre e hija y se notifica la designación como presidenta de Lindor de Marisa Aida Gallina, pareja de Vignatti y Lautaro Sosa como vicepresidente, según los datos que manejan los trabajadores de la radio.

Aunque el anterior dueño de la AM de Villaguay, el dirigente del PJ Adalberto Álvarez, no se ha desligado por completo. El terreno donde se ubica la radio le pertenece aunque está en medio de un conflicto sindical por el reclamo labora de un extrabajador de la radio.

De momento, LT27 está sin timón y a la deriva. Como muchos otros tantos medios. Y sus trabajadores, en medio de la incertidumbre más oscura, como en casi todos los medios.