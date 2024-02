La maestra de la carta a Messi asumió con Frigerio

Compartir esta información

Era 2016. Era la Copa América, de la que la Argentina había sido eliminada y el astro Leonel Messi, a punto de abandonar la Selección. Esa vez, un día de junio de 2016, Johana Fucks, vialense, entonces docente en la Escuela Nº 194 Filiberto Reula, de Paraná, le escribió una carta a Messi.

«Por favor no renuncies, no les hagas creer que en este país sólo importa ganar y ser primero. No les muestres que por más éxitos que uno coseche en la vida, nunca terminará de conformar a los demás y peor aún, no les hagas sentir que deben vivir para conformar a los otros. No les brindes ese mensaje errado de que a pesar de tantas adversidades superadas, a pesar de pelearla desde muy pibe para llegar a ser el hombre triunfador de hoy, a pesar de asumir responsabilidades desde muy temprana edad y haber luchado hasta con impedimentos físicos para lograr tus sueños, todo eso se opaca ante las críticas de los envidiosos que en el fondo solo desean ser como vos», escribió la docente y por algún extraño motivo ese texto se viralizó y la llevó a ser título de portales, de diarios, y a sentarse en los sets de la TV nacional.

Pronto, la maestra saltaría de las aulas a la arena de la política.

Un día, como la maestra que le escribió la carta a Messi, estuvo en el estudio del programa «Intratables», de América TV, y habló del déficit de viviendas de su ciudad, Viale. Una mañana fría de julio de 2016 tocaron a su puerta el entonces gobernador Gustavo Bordet, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el entonces intendente de la ciudad, Uriel Brupbacher. Hoy, Bordet es diputado nacional; Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Brupbacher, secretario de Hacienda.

Y ahora, Yohana Fucks es parte del gobierno de Frigerio. «Les quiero contar que hace algunos días asumí en el cargo de coordinadora del área de Práctica Deportiva Educativa de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos», contó en un posteo en Instagram con una foto junto al secretario Sebastián Uranga.

«Estoy muy feliz de ser parte de la Secretaría de Deportes y me genera una enorme responsabilidad con todos los entrerrianos. Tenemos un equipo de trabajo muy interesante, con gente comprometida y con el conocimiento del funcionamiento de la cartera», dijo la ahora funcionaria provincial.

Aquella carta a Messi y la posterior incursión de la docente en política le trajo detractores: lo primero fue lo que ocurrió fue en su propio sindicato, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y la agrupación a la que pertenecía, la Rojo y Negro: de ambos espacios terminó yéndose.

En 2019 se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR) y ese año ganó una banca en el Concejo Deliberante de Viale por Juntos.

Ese año los gremios docentes rompieron lanzas con el gobierno de Mauricio Macri, que había suprimido la paritaria nacional.

El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri consideró entonces que «es muy difícil defender la escuela publica, defender a los trabajadores, tener perspectiva de clase de trabajadora, defender la paritaria nacional, defender la inclusión en la escuela y a la vez ser candidato de Cambiemos. Esto no me cierra”.

Yohana Fucks integró la conducción de la filal Viale de Agmer, y estuvo enrolada en la Agrupación Rojo y Negro. Pero dejó esa responsabilidad de conducción gremial y se alejó de la Rojo y Negro. Y explicó que ese alejamiento no se dio en los mejores términos.

“Mi alejamiento del sindicato se dio por distintas diferencias y porque el sindicato fue un lugar en el que intenté luchar y construir desde adentro. Pero recibí muchas críticas y hubo puertas que me cerraron. Fueron muy crueles conmigo. Por eso decidí irme de un lugar que no considero que sea democrático”, señaló.

Ahora, ocupa un cargo en el gabinete del gobernador Frigerio.

«Nos esperan nuevos desafíos en esta etapa que comenzamos hace un par de meses, así que caminaremos con toda la ilusión y las ganas de trabajar por y para el deporte provincial, tanto dentro como fuera de la cancha», plantea.