Maru Botana opinó sobre el gobierno de Javier Milei: “Yo me siento parte de ese equipo”

La cocinera y empresaria se expresó sobre el duro momento que atraviesa el país y manifestó su optimismo.

Maru Botana además de madre de 7 hijos y cocinera es empresaria. Tiene varios locales en la Argentina en los que vende sus productos de pastelería y tortas e incluso gestiona uno en Barcelona. Además, en Mendoza tiene a cargo la cocina de un hotel cinco estrellas. Como si esto fuera poco forjó un fuerte lazo con Abel Albinoy es madrina, desde hace diez años, de la Fundación Conin, dedicada a combatir la malnutrición infantil.

En una entrevista con Revista Gente, Maru Botana se expresó sobre la actualidad política y económica de nuestro país. Para la cocinera, el presidente Javier Milei tomó las riendas de “un país golpeado”. Además, opinó acerca de las medidas aplicadas por el nuevo gobierno y no se guardó nada.

“Si bien creo que esta es la realidad, la gente quiere salir para adelante. Todos estamos con eso. Siento que estamos en equipo queriendo creer en alguien. Yo me siento parte de ese equipo”, reflexionó Maru Botana, dando su punto de vista.

Maru Botana Foto: Instagram/Marubotanaok

Fiel a su optimismo y buena onda, se puso la camiseta y concluyó: “Tenemos un país divino, y sí o sí tiene que salir adelante. Lo vamos a lograr”.

LOS NUEVOS PROYECTOS DE MARU BOTANA

En mayo Maru Botana estrenará nuevo proyecto laboral. Conducirá Al horno con Maru en el canal de streaming La Casa, ed cuyo staff participan Zaira Nara, Juariu, Cachete Sierra, Lizardo Ponce y Lola Latorre, entre otros. “Siempre me gusta evolucionar y cosas que van con la onda nueva. Me divierte y apasiona lo que hago. Disfrute mucho de los años de tevé, y esto es lo que necesitaba”.´

Sobre el nuevo desafío, agregó: “Para mí el streaming está buenísimo porque me trae el relax que siento que se perdió en la tele de ahora. Ya me estoy riendo de todo lo que va a pasar en el programa. Me parece que va a fluir una cosa super linda. A través de la cocina descubrís personajes, van a salir cosas lindas de cada persona que venga. Estoy en algo nuevo, pero cómoda”.

Maru Botana deja la televisión Foto: instagram