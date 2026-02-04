WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Lo que muchos predijeron está ocurriendo: los muros del Metropolitan Detention Center (MDC) han logrado lo que años de presión política no pudieron. Fuentes internas de la oficina de prisiones confirman que, en las últimas horas, Nicolás Maduro tuvo que ser sedado de Emergencia tras sufrir un episodio de depresión aguda y un ataque de pánico incontrolable.

El Quiebre de un Dictador

Aislado en la planta 10, conocida como el “Hoyo”, el hombre que una vez gritaba consignas desde Miraflores hoy solo emite gritos de desesperación. La realidad de su nueva vida lo ha golpeado de frente:

Depresión Aguda: Los guardias informan que Maduro ha pasado días sin probar bocado, sumido en un letargo total, interrumpido solo por brotes de llanto.

Intervención Médica: El ataque de ansiedad fue de tal magnitud que el personal médico de la prisión federal determinó que la sedación era la única vía para evitar que se autolesionara o sufriera un colapso cardíaco debido al estrés.

El Peso de la Soledad: Sin cámaras, sin uniformados que lo saluden y sin el control de un país, el silencio de Brooklyn se ha convertido en su peor verdugo.

“No es Justicia, es la Realidad del crímen”

Mientras sus abogados intentan alegar “incapacidad mental” para retrasar el juicio por naarcoterrorismo, el mundo observa cómo el poder absoluto se evapora. Las heridas físicas sufridas durante su captura el 3 de Enero parecen haber sido el preludio de este quiebre psicológico definitivo.

“El hombre que encarceló a miles hoy es prisionero de su propia mente”, comentan analistas en Washington.

