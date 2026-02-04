WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Con una gran alegría compartimos algunos de los resultados del primer mes de la temporada de #verano en Colón, nuestro lugar en el mundo donde miles eligen vivir una gran #Experiencia

Con más del 80% de #ocupación, superamos las expectativas y alcanzamos los 360 mil pernoctes, generando un movimiento económico de $34.500 millones solo en el mes de enero en nuestra Ciudad.

Algunos de los logros destacados:

– Ocupación promedio: 80% (15% más que las reservas previas)

– Pernocetes totales: 360.000

– Excursionistas: 80.000

– Movimiento económico estimado: $34.500 millones

– Eventos destacados: Tradicionales corsos, Competencia nocturna de Motocross, Fiesta del Turista y agenda teatral

Nuestro #Destino se consolida como el principal de la provincia y uno de los destinos destacados del país, gracias a la diversidad de productos y servicios que ofrecemos.

Muchas gracias a todos los que nos visitan y a nuestros prestadores por hacer de este verano un éxito!

#ColónTurismo#Verano2026#TurismoEnColón