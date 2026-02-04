WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El dirigente social comparó el funeral de Chávez con el de Néstor Kichner y puso en duda el infarto del expresidente.

El dirigente social y político Luis D’Elía reavivó una polémica dentro del peronismo acerca del fallecimiento de Néstor Kirchner. El funcionario de la CTA planteó que el expresidente no sufrió un infarto como salió a la luz, sino que hay una causa más profunda y delicada y ahora quiere que todo el Partido Justicialista sepa lo sucedido.

«Que ganas tengo que ese cajón se abra y todos los argentinos, todos los argentinos podamos saber la verdad de lo que pasó ahí«, afirmó el exfuncionario, a quien le pidieron detalles al respecto. «Hablé la noche anterior con un tipo que no era un tipo tenso, un tipo agobiado, no era un tipo de preinfarto. Yo tuve infarto, tengo una operación del corazón con treva y paz, conozco el tema. Cuando vi ese cajón cerrado…me tragué una amargura que me llenó de bronca y ojalá alguna vez la historia nos devuelva la verdad», contestó.

Sumado a esto, Luis D’Elía exigió saber «si realmente fue un infarto o pasó algo que la sociedad argentina no conoce». De ser así, sostuvo que el pueblo tiene «el derecho» a saber qué pasó esa noche. Sin embargo, es un tema del que nunca se habló y por primera vez en casi 16 años que sale a la luz una versión diferente al respecto.

La teoría de Luis D’Elía

En este sentido, el dirigente social recordó que «el último diálogo con su mujer era, aunque tengas el 80 % en la secuesta, el candidato voy a ser yo» y que eso le genera sospechas sobre si fue algo armado para sacar a Néstor Kirchner del camino plítico.

«Digo, tengo derecho a dudar, tengo derecho a poner en tela de juicio la versión que me dieron», sostuvo el dirigente de la CTA. Cabe señalar que la pelea del dirigente social con Cristina Kirchner es muy intensa y por eso sus cuestionamientos constantes sobre el fallecimiento del exmandatario.

El ejemplo de Chávez

Sumado a esto, Luis D’Elía sostuvo que el cajón cerrado reaviva las sospechas, a diferencia de lo sucedido con otros líderes. «Mira, yo fui con Cristina al velorio de Chávez. Chávez comido por el cáncer ahí en el cuartel de la montaña tenía una carita chiquitita, los venezolanos no hicieron nada por tapar el cadáver de Chávez, lo velaron», indicó.

«Estuvimos ahí digo profundísimo dolor profundísimo dolor. Ahora a partir de ahí, de la muerte de Néstor, empieza la liquidación del quinarrismo fundacional y heroico y empieza la dictadura de La Cámpora, a partir de ahí la dictadura de La Cámpora», sentenció.

