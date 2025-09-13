Los Pumas vencieron a Australia en un final dramático y siguen con chances en el Rugby Championship

El seleccionado argentino se impuso por 28-26 a los Wallabies en Sídney. Fue una victoria clave para mantener sus aspiraciones en el torneo del hemisferio sur. Santiago Carreras fue figura con 23 puntos.

En un partido intenso y cargado de tensión hasta el último segundo, Los Pumas vencieron 28-26 a Australia en el Allianz Stadium de Sídney, por una nueva fecha del Rugby Championship 2025. El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró así su segunda victoria en el certamen, y mantiene vivas sus chances de pelear por el título.

El desarrollo del encuentro fue cambiante. Durante el primer tiempo, Los Pumas mostraron un juego sólido, con buena circulación de pelota y control territorial, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja de 19-7. Julián Montoya anotó el único try argentino, mientras que Santiago Carreras se destacó con una efectividad casi perfecta en sus ejecuciones a los palos.

Sin embargo, el complemento trajo complicaciones. Pese a mantener el dominio durante gran parte del segundo tiempo, el equipo argentino no logró estirar la diferencia, y los Wallabies reaccionaron en los últimos 20 minutos. A un minuto del final, Australia descontó con un try polémico, que generó reclamos por un pase hacia adelante no sancionado. El marcador quedó 28-26, pero Los Pumas resistieron los últimos embates y se quedaron con un triunfo vital en territorio australiano.

Con esta victoria, Argentina se ubica en el cuarto puesto de la tabla, con 9 puntos, apenas dos por debajo del líder Australia (11). Sudáfrica y Nueva Zelanda completan la clasificación con 10 unidades cada uno, lo que deja un torneo muy parejo a falta de dos fechas.

Próximos partidos: a todo o nada ante Sudáfrica

Los Pumas enfrentarán a los Springboks, campeones del mundo, en los últimos dos encuentros del torneo. El primero será el sábado 27 de septiembre en Durban, y el segundo, una semana más tarde, en Twickenham, Londres, donde actuarán como locales.

El equipo nacional ya venció a los All Blacks en casa y ahora a Australia como visitante, informó el portal TN.