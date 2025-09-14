Ignacio Cabrera destacó el crecimiento de La Libertad Avanza en Entre Ríos y se mostró confiado en el resultado electoral

Concordia – En una entrevista con Análisis Litoral, el abogado y dirigente de La Libertad Avanza en Concordia, Ignacio Cabrera, expresó su optimismo de cara a las elecciones legislativas nacionales y aseguró que el espacio libertario “va a ganar en Entre Ríos”.

Tras mantener reuniones con referentes provinciales, Cabrera señaló que la propuesta de Javier Milei “representa un rumbo claro y entusiasma a los entrerrianos”. En ese sentido, valoró el trabajo de los candidatos nacionales de la lista y afirmó que la alianza construida en la provincia “es una herramienta estratégica para garantizar gobernabilidad y fortalecer la presencia de los valores de la libertad en el Congreso”.

Asimismo, sostuvo que los comicios de este año serán claves para “consolidar el proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023” y destacó la necesidad de contar con legisladores que acompañen las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Consultado por la situación del peronismo entrerriano, Cabrera consideró que el oficialismo llega a la elección dividido y “con internas expuestas”, lo que a su entender lo aleja de “las preocupaciones reales de la gente”.

En referencia al candidato a diputado nacional Andrés Laumann, con quien compartió la inauguración de un local partidario en Federación, Cabrera lo calificó como “un gran candidato, comprometido con el proyecto de transformación que lidera Milei”.

Finalmente, dirigió un mensaje a los votantes independientes al señalar que “esta elección definirá si se continúa avanzando con el cambio o si se regresa al pasado”.

Redaccion : https://www.analisislitoral.com.ar/