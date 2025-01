“Humillación”, “aplastados” y “la peor derrota de la historia”: así reflejaron los medios brasileños el 6-0 de Argentina en el Sub 20

La Albiceleste le dio una paliza histórica a la Verdeamarelha en el inicio del Sudamericano que se disputa en Venezuela. Las repercusiones en Brasil

Argentina le dio una lección de fútbol a Brasil en el debut por la primera ronda del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela y los medios brasileños fueron categóricos por la histórica derrota. En un país atravesado por el fútbol, el 6-0 en contra no pasó por alto, sobre todo porque los seleccionados nacionales no transitan por su mejor actualidad en todas las categorías.

“La selección brasileña Sub 20 es humillada por Argentina en el Sudamericano”, fue el título del medio deportivo Lance, que calificó al estreno de los suyos como un “pésimo comienzo”. Además, dentro del análisis del partido puntualizaron: “Desorganizado defensivamente y fallando pases al final del partido, el equipo encajó tres goles en apenas diez minutos. Tratando de cambiar el panorama del partido y la apatía del equipo, Ramón Menezes regresó para el segundo tiempo con tres cambios, pero lo malo empeoró”. Los medios brasileños hablaron del «baile» de Argentina

Por su parte, Globo Esporte compartió una nota video con las mejores acciones del encuentro que llevó el título “¡Qué baile!”. En tanto, la crónica del match se tituló: “La peor derrota de la historia solo sorprende a quienes no vieron el año pasado a la selección Sub 20″. Ahondando en el trabajo de la Canarinha, se despacharon: “Ednaldo (Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol) mantiene a Ramón (Menezes, DT) y Branco (Coordinador de selecciones juveniles) después de decir internamente que los despediría hace un año, Fechas FIFA mal aprovechadas y apatía en la cancha ayudan a explicar el 6-0 de Argentina en el Sudamericano”.

Los brasileños venían de ser campeones del Sudamericano Sub 20 del 2023, pero luego fueron eliminados en el Mundial por Israel en cuartos de final. Aunque el reflejo está colocado sobre el Preolímpico Sub 23 del año pasado, que vio clasificarse a los Juegos de París a las selecciones de Argentina y Paraguay, con el recordado duelo definitorio entre la albiceleste y los brasileños.

El portal de UOL arremetió en su web: “Brasil es aplastado y se lleva 6 de Argentina en su debut por el Sudamericano Sub 20″. Sobre la “histórica goleada” en contra también subrayaron que “La selección brasileña no pudo reaccionar y dejó que Argentina tocara el balón. El rival de Amarelinha tuvo el 63% de la posesión del balón al final del duelo, mientras que Brasil tuvo pocos tiros a las porterías rivales. El técnico Ramón Menezes intentó sustituciones, pero los deportistas que ingresaron tampoco encajaron en el equipo”.

Una de las figuras del conjunto dirigido por Diego Placente fue Claudio Echeverri, quien manejó los hilos del ataque albiceleste y además se despachó con dos tantos y una asistencia. El Diablito fue ponderado por ESPN Brasil, que tituló: “El mediocampista del Manchester City da un show y Argentina goleó 6-0 a Brasil en el estreno del Sudamericano Sub 20″. El artículo también marcó un atenuante para el catastrófico resultado: algunos clubes no liberaron a futbolistas importantes como Luis Guilherme (West Ham), Kauã Elias (Fluminense), Vitor Roque (Bétis) y William Gomes (São Paulo). “El equipo fue presa fácil para Argentina”, describieron.

Finalmente el diario Extra fue concreto con su título y bajada: “Brasil debuta tras caer goleada 6-0 ante Argentina y sufre la peor derrota del torneo”. También precisaron: “Desorganizado y lejos de reaccionar, el equipo de Ramón Menezes encajó tres goles en cada tiempo”. Los brasileños ponderaron la actuación del Diablito Echeverri

El Correio Braziliense expuso uno de los titulares más duros y planteó: “Brasil sufrió una masacre histórica en su estreno en el Sudamericano Sub-20″. En este mismo periódico reflejaron las declaraciones del jugador Gabriel Moscardó tras la caída: “Quiero, en nombre de todo el equipo, pedir disculpas a los aficionados que estuvieron con nosotros esta noche. Dimos lo mejor de nosotros, nos entregamos, pero lamentablemente no fue nuestro día. Perdón a toda la afición brasileña”.

El diario Estadao también planteó que la selección juvenil del país fue “humillada” por Argentina en la crónica del clásico. “La selección brasileña tuvo un comienzo humillante en el Campeonato Sudamericano Sub-20, al sufrir una derrota por 6-0 ante Argentina”, planteó el periodista Lucas Borges. Si bien aclaró que el equipo no contó con los nombres “estelares” de la categoría, destacó que el seleccionado llegó a Venezuela “con la misión de borrar la mala impresión dejada en el Preolímpico”. El duro titular del Correio Braziliense

Por la misma zona, Ecuador venció 2-1 a Bolivia. Mañana Brasil se medirá con los bolivianos y Argentina hará lo propio con Colombia, que todavía no debutó. Vale mencionar que los tres primeros de cada zona se clasificarán al hexagonal final. Los cuatro mejores de esta última instancia sellarán su boleto para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile a partir de septiembre.

