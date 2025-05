Guillermo Moreno y Fabio Cuggini casi se van a las manos en un streaming

Lo que comenzó como un intercambio de opiniones políticas rápidamente se transformó en una disputa cargada de insultos, gestos amenazantes. Mirá el video.

En el programa de streaming Lo del Turco, conducido por el exfutbolista Claudio “Turco” García, se vivió un enfrentamiento memorable entre el político Guillermo Moreno y el estilista Fabio Cuggini.

Lo que comenzó como un intercambio de opiniones políticas rápidamente se transformó en una disputa cargada de insultos, gestos amenazantes y un final abrupto con la salida de uno de los protagonistas.

Chispas desde el arranque

El programa no había avanzado mucho cuando las tensiones entre Moreno y Cuggini se hicieron evidentes. Sentados en el living del set, el estilista lanzó una crítica directa al político: “Tus actitudes y cómo tergiversás todo me dan vergüenza”.

Moreno, sin quedarse atrás, respondió con igual intensidad: “Vergüenza me das vos, hablando sin sentido desde hace rato. No tenés idea de quién soy”.

El tono subía mientras los demás invitados, como Alejandro Kim, Andrés Nara y Javier Ferrer, observaban la escalada.

De la mesa al caos

Ya en la mesa, durante la cena, el ambiente parecía calmarse momentáneamente, pero un comentario de Cuggini sobre el Papa Francisco reavivó el fuego.

Moreno, visiblemente molesto, defendió su postura, mientras el empresario lo cuestionaba por las políticas de gestiones pasadas.

“Hablas como si tuvieras todas las respuestas, pero cuando estuviste en el poder, ¿dónde estaban las soluciones?”, disparó Cuggini, aludiendo a la gestión kirchnerista.

El político, lejos de retroceder, contraatacó: “No me vengas con pavadas, vos no me vas a enseñar nada”.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando Moreno, en un gesto provocador, tomó una botella de vidrio y la colocó frente a él, diciendo: “Esto se está yendo de las manos, y vos no me vas a provocar”.

Cuggini, desafiante, se quitó los lentes y lo encaró: “¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme con la botella? Dale, estoy listo”.

Guillermo Moreno vs Fabio Cuggini



Acá está la discusión completa, porque los vil operadores muestran un fragmento fuera de contexto.

Guillermo le pedía las razones de sus críticas… pic.twitter.com/ZuGNY9TQI0 — Pampa (@elpamperop) May 2, 2025

De la mesa al caos

Ya en la mesa, durante la cena, el ambiente parecía calmarse momentáneamente, pero un comentario de Cuggini sobre el Papa Francisco reavivó el fuego.

Moreno, visiblemente molesto, defendió su postura, mientras el empresario lo cuestionaba por las políticas de gestiones pasadas.

“Hablas como si tuvieras todas las respuestas, pero cuando estuviste en el poder, ¿dónde estaban las soluciones?”, disparó Cuggini, aludiendo a la gestión kirchnerista.

El político, lejos de retroceder, contraatacó: “No me vengas con pavadas, vos no me vas a enseñar nada”.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando Moreno, en un gesto provocador, tomó una botella de vidrio y la colocó frente a él, diciendo: “Esto se está yendo de las manos, y vos no me vas a provocar”.

Cuggini, desafiante, se quitó los lentes y lo encaró: “¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme con la botella? Dale, estoy listo”.

A ver si los pelotudos que salen a defender a Cuggini o a pegarle a Guillermo Moreno por reaccionar (lo cual a fines prácticos es lo mismo) ponen un poquito de contexto también… Era para un cachetazo a mano abierta, como se le pega a los giles. Demasiado bancó el Guillo… pic.twitter.com/HlHbV9oiZO — Nico.Sc 🇦🇷 (@Nicoo__sc) May 2, 2025

Un final abrupto

El intercambio, lleno de insultos y acusaciones, llegó a un punto insostenible. Moreno, señalando las botellas sobre la mesa, advirtió: “Basta de romper las pelotas, porque esto va a terminar mal”.

Cuggini, en respuesta, se levantó de la mesa y abandonó el set, mientras el Turco García y la producción intentaban, sin éxito, calmar los ánimos.

Habla el peronismo disciplinante: militante avergonzado de Milei se quiere hacer el vivo y se le frunce con Guillermo Moreno… ¿Alguien sabe el nombre? pic.twitter.com/PqjIYQ95Z6 — Espíritu Peruca – #Kim2025 (@espiritu_peruca) May 2, 2025

🇦🇷| Guillermo Moreno está realizando la mejor campaña de la historia y nadie se esta dando cuenta pic.twitter.com/cFmmeZxGVw — 1984 News (@news1984_) May 2, 2025