Frigerio recorrió las nuevas oficinas que modernizan la Obra Social de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio visitó las nuevas oficinas de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ubicadas en su sede central de calle Andrés Pazos, de Paraná, destinadas al funcionamiento del Centro Único de Autorizaciones y Derivaciones (CUDA), junto con el área de Auditoría Posterior.

En la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de OSER, Mariano Gallegos; y el vicepresidente Ricardo García, entre otros.

Al respecto, el gerente general de OSER, Raúl Sánchez, explicó que la inauguración de estas oficinas marca “el puntapié inicial para darle la posibilidad a los afiliados de que tengan todo el proceso de autorización en forma mucho más ágil, dinámica y transparente”. Además, permiten a los trabajadores de OSER desenvolverse “en condiciones mucho más amenas y modernas a las que tenían”.

El funcionario adelantó que se está trabajando en la implementación de un sistema digital para que los afiliados puedan realizar todos sus trámites sin necesidad de acudir a las delegaciones. Sobre esto, Sánchez detalló que en los próximos 90 días coexistirán los procesos presenciales y digitales, pero que a partir del 1° de enero todos los trámites serán gestionados completamente en forma digital.

Finalmente, señaló que, en el marco de la visita, mantuvieron un encuentro con el gobernador, donde dialogaron sobre los desafíos que ha venido cumpliendo la administración del organismo; y que el mandatario les pidió “redoblar la apuesta para mejorar los plazos y la productividad de los procesos de autorización, entre otras cuestiones en las que estamos trabajando”.