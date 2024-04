Frigerio: «No permitiremos más esta discriminación respecto de lo que se nos paga por la energía que producimos»

Compartir esta información

«Es una pelea que vamos a dar, incluso por vía legal», expresó el gobernador Rogelio Frigerio respecto a las regalías y excedentes de Salto Grande.

Frigerio comentó que en una de las primeras charlas que mantuvo con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, le manifestó que “no permitiremos más esta discriminación que sentimos los entrerrianos respecto de lo que se nos paga por la energía que producimos. Somos una provincia que absorbe todas las externalidades de tener una represa pero nada de lo positivo”.

“Queremos otro comportamiento de Nación a la hora de fijar regalías, excedentes de Salto Grande y la tarifa de la energía que nos compran para mandar al sistema interconectado. Es una pelea que vamos a dar, incluso por vía legal”, afirmó el gobernador.

«Si se avanzara con la desregulación del mercado vamos a estudiar todas las acciones que permitan abaratar costos», agregó respecto a la posibilidad de que cooperativas eléctricas pudieran comprar energía directa a Salto Grande. «Mientras tanto estamos planteando la posibilidad de un pago diferido de la última cuota de Enersa», destacó Frigerio.

Consultado sobre una posible fusión política entre el PRO y la Libertad Avanza, el gobernador entrerriano expresó que no cree “que eso sea lo más inteligente”.

Frigerio remarcó que sí cree que “al Presidente hay que apoyarlo. La gente quiere que le vaya bien, necesita creer, porque no aguanta otra frustración. No hay una contradicción en apoyar al Presidente para que saque el país adelante, después del desastre que encontró y la obligación que tengo yo de, con uñas y dientes, defender lo nuestro”.

Agregó que “hay que hacer lo que esté a nuestro alcance para que la Argentina salga de esta situación desesperante. La mayoría eligió un cambio y no podemos ponernos en contra de esa voluntad. En este contexto, no queda otra que apoyar al gobierno. No tiene que ver con banderías políticas o mezquindades partidarias, tiene que ver con la necesidad que tenemos de superar estos problemas de la economía”.

Respecto a los dichos los dichos usados por el Presidente en referencia a los gobernadores, el gobernador enfatizó que “ninguna de las expresiones que usó el Presidente nos toca en Entre Ríos. Hicimos un ajuste de la política más importante que el que hizo el gobierno nacional. No me siento, ni me sentí nunca aludido, por eso no tengo por qué ofenderme”.