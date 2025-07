Firma de Misiones brindará el servicio de transporte urbano en Paraná: qué pasará con los choferes

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) San José S.A. anunció en sus redes sociales que resultó adjudicada como concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná. La designación se dio en el marco de una licitación impulsada por el Municipio.

“El resultado fue determinado tras el análisis técnico, legal y económico realizado por la Comisión Evaluadora, en base a los criterios establecidos en el pliego licitatorio aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”, indicaron en un comunicado publicado.

Más temprano, se supo que la Comisión Evaluadora de las ofertas presentadas firmó dictamen a favor de la empresa misionera.

El cuerpo evaluador, compuesto por representantes del Ejecutivo municipal y un concejal por cada bloque del Concejo Deliberante, elevó su resolución al Poder Ejecutivo para que tome la decisión final.

Aunque el dictamen no es de carácter vinculante, todo indica que la intendenta Rosario Romero anunciará este jueves por la mañana cuál será la empresa seleccionada. De hecho, la firma se adelantó y confirmó que es la elegida.

El informe señala que “ambas ofertas superan los umbrales mínimos requeridos en los criterios técnicos y económicos del Pliego. No obstante, la propuesta técnica de Transporte San José S.A. UT presenta una mayor solidez en los aspectos centrales para la implementación efectiva del nuevo sistema, destacándose en los subcriterios de antecedentes de operación, plan de implementación del servicio, parque móvil y renovación de flota”.

Preocupación por los trabajadores

Marcelo Lischet, gerente de Mariano Moreno SRL, una de las firmas que conforma junto a Ersa Urbano SA Buses Paraná, la actual concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad, alertó respecto a lo que puede ocurrir con los actuales trabajadores una vez que ingrese el nuevo operador, San José.

«En Paraná, el transporte tiene alrededor de 400 empleados entre Buses Paraná y el servicio metropolitano. Buses Paraná tendrá en este momento 300 empleados. Si esos 300 empleados no son absorbidos porque no están estipulados en los pliegos, cosa que nos llamó poderosamente la atención, va a ser un problema. En el pliego, la Municipalidad pone que podrán ser tenidos en cuenta, pero no dice que es una obligación. No hay continuidad laboral. Al retirarse MOSSA de la licitación, que era la única que garantizaba continuidad laboral, hicimos una presentación ante la Municipalidad y alertamos que en los costos no estaba contemplado el despido de la totalidad del personal», afirmó Lischet en junio último, declaraciones que fueron reproducidas por Entre Ríos Ahora.

Alejandro Becic, asesor legal de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes, afirma que la continuidad laboral está garantizada por ley. “La Ley de Contrato de Trabajo es de una mayor jerarquía que el pliego de la licitación. Todo nuevo concesionario debe tomar al personal. La cobertura legal existe, más allá de eso de que nosotros hubiésemos preferido que en el pliego, expresamente, se planteara así. No una prioridad, sino la obligatoriedad. Bueno, así están las cosas”, dijo en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

“Si no hubiera un acuerdo en materia de la nueva concesionaria, en respetar esto, la continuidad de los trabajadores, nosotros siempre tenemos el elemento legal para accionar con respecto a eso. Ojalá no tengamos que llegar a eso”, apuntó.

-Se generaría un problema social.

-En realidad ese es el problema. En realidad es todo un problema social. Son muchos los trabajadores, son muchas las familias que se quedarían sin un ingreso. De quedar afuera los choferes tendría algún impacto social. Aquí, en la ciudad de Paraná, son muchos los puestos de trabajo, son 400 y pico de puestos de trabajo. Es un impacto tremendo. De todos modos, no participamos de la comisión evaluadora de las ofertas. Nosotros hicimos nuestros planteos. Sí fuimos convocados al Concejo Deliberante para aportar nuestra mirada sobre el proceso de licitación. Nosotros aportamos de alguna manera críticas a la elaboración del proyecto. Entre esas críticas, una de las que planteamos, porque fueron varias, fue esto de que no incluía la obligatoriedad de tomar el personal existente.

Fuente: Entre Ríos Ahora