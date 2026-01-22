WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recibió a Marcelo Schottenfeld, presidente de River Federal, en un encuentro realizado en la Representación provincial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Durante la reunión, Schottenfeld explicó el propósito del área creada por el club, orientada a construir y fortalecer vínculos institucionales con las distintas provincias del país. En ese marco, se dialogó sobre el rol que cumplen las representaciones provinciales en la capital y sobre las posibilidades de articulación entre la institución y la provincia de Entre Ríos.

Asimismo, se acordó que en un próximo encuentro River Federal presentará una propuesta de convenio de cooperación entre la institución y la provincia, a través de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires. La iniciativa permitirá evaluar posibles líneas de colaboración con distintos organismos provinciales e instituciones deportivas, en disciplinas como fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras.

En ese sentido, Schottenfeld expresó que, de avanzar el acuerdo, Entre Ríos podría convertirse en la primera provincia en firmar un convenio de estas características.

Por su parte, Mouliá valoró el encuentro como una instancia inicial de diálogo y destacó la importancia de generar vínculos entre la provincia y entidades de alcance nacional.

La reunión concluyó con una invitación formal para visitar y recorrer el Estadio Monumental, con el objetivo de continuar el intercambio.