Entre Ríos regulariza una nueva área natural protegida en Villaguay

Con la sanción de la Ley Nº 11.221, la provincia avanza en el programa de Regularización de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual se formaliza la inclusión de La Chinita dentro del Sistema Provincial.

Ubicada en Villaguay, esta regularización reafirma el compromiso con la conservación de su patrimonio natural y cultural, y consolida la red de territorios destinados a la preservación de la biodiversidad y al uso sustentable de los recursos.

La Chinita fue declarada Paisaje Protegido, una categoría que reconoce la interacción armónica entre la naturaleza y las comunidades locales, y promueve la conservación de los valores ecológicos, culturales y escénicos del territorio. La reserva, de carácter municipal, fue creada mediante el Decreto Nº 743, del 17 de noviembre de 2008, y su regularización dentro del sistema provincial representa un paso significativo hacia una gestión más articulada entre los niveles de gobierno.

La figura de paisaje protegido busca conservar los valores resultantes de la co-evolución entre sociedad y ambiente, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible.

El reconocimiento provincial de La Chinita fortalece la planificación territorial y la gobernanza ambiental, integrando objetivos de conservación con el desarrollo local. Asimismo, promueve oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza, la educación ambiental y la valorización del patrimonio cultural, impulsando economías regionales sostenibles. En este sentido, su regularización dentro del sistema provincial constituye una estrategia que vincula conservación, cultura y producción, bajo una visión del territorio como bien común.

Ubicada en antiguas canteras abandonadas, esta área natural de 8,19 hectáreas conserva un relicto de bosque semi-xerófilo en buen estado de conservación. Estos ambientes, hoy fragmentados y reducidos en extensión respecto de su distribución original, se conectan con las zonas boscosas del arroyo Villaguay, conformando un corredor biológico que favorece la conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats.

En La Chinita se registran poblaciones de especies de alto valor para la conservación, como el viracho, declarado Monumento Natural Provincial en 2018; la tortuga pintada, catalogada como amenazada en el nivel nacional; y el guayabo colorado. Además, el área alberga especies poco comunes en la provincia, entre ellas el carpintero lomo blanco, el yacaré overo y el tembetarí.