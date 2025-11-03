“Entre Dos Aguas”: una muestra que unió arte, territorio y diálogo en UGallery

Entre Ríos dijo presente en el cierre de la muestra “Entre Dos Aguas”, una propuesta que reunió a tres artistas jujeños en el espacio UGallery de la Universidad de Congreso, promoviendo el intercambio cultural y la reflexión sobre el territorio como experiencia viva y simbólica.

José Moulia, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, acompañó el cierre de “Entre Dos Aguas”, exposición desarrollada en UGallery, el espacio de arte de la Universidad de Congreso dedicado a promover y visibilizar producciones contemporáneas de distintas regiones del país.

La muestra reunió las producciones de la fotógrafa Carolina Franco, el escultor Miski Mayo Esquibel y el pintor y dibujante Facundo Cañazares, quienes, desde distintas disciplinas, trazaron un mapa sensible del norte argentino, explorando los vínculos entre naturaleza, identidad y territorio a través del arte.

El encuentro contó con la presencia del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, Ester Delgado, directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, junto a autoridades y representantes institucionales, además de referentes del ámbito cultural, consolidando un espacio de intercambio federal en torno al arte y la creación contemporánea.

“Cada muestra, cada espacio compartido, es una oportunidad para acercar territorios y miradas. Desde la Casa de Entre Ríos acompañamos con convicción estas iniciativas que hacen del arte un puente de diálogo y encuentro federal”, sostuvo José Moulia.