Frigerio saludó a Santilli: “Es una gran noticia que el presidente haya confiado en vos”



El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior.

“Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea”, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.

Felicitaciones, querido @diegosantilli, por tu designación como ministro del Interior. Para mí, como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) November 2, 2025

El gobernador entrerriano valoró el nombramiento del que fue elegido diputado nacional en las elecciones del domingo último en la cartera del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán al definirlo como “una persona de diálogo, de consenso y de trabajo”.

Además, el entrerriano que supo ser ministro de esa misma cartera durante la presidencia de Mauricio Macri expresó: “No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo”, concluyó.