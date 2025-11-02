“Tenemos ministro del Interior”: Javier Milei sumó a Diego Santilli al gabinete libertario

Lo anunció a través de su cuenta oficial de X. Así, Javier Milei comunicó que el diputado nacional del PRO Diego Santilli, será el nuevo ministro del Interior.

Diego Santilli será el nuevo ministro del interior de Javier Milei. Así lo anunció el Presidente en redes sociales durante la tarde de este domingo.

Tras imponerse en la provincia de Buenos Aires y recortar una distancia de 14 puntos sufrida en las elecciones del 7 de septiembre, Diego Santilli pasó de ser tercer candidato por La Libertad Avanza en territorio de Axel Kicillof, a desembarcar en el gabinete de Javier Milei.

TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

“TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, publicó el primer mandatario en su perfil de X.

Diego Santilli desenbarcó en el gabinete libertario

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la designación de Santilli como nuevo ministro de la administración libertaria, y anunció que habrá una reunión de gabinete este lunes por la mañana: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.