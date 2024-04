Energía más barata: un intendente pide «provincializar» Salto Grande

Compartir esta información

«¿Por qué los colonenses y los entrerrianos pagamos la energía más cara del país? ¿Por qué los colonenses nunca fuimos resarcidos por el comportamiento que provoca la represa en nuestro río Uruguay y en nuestras playas? ¿Qué nos aporta como entrerrianos tener una represa hidroeléctrica? ¿Por qué Cammesa, que es la compañía que administra la energía a nivel nacional, le paga tan poco a nuestra represa y le cobra tanto a Enersa por la energía? El 7% de la energía eléctrica la produce Entre Ríos pero solo consume el 3,5%. Todas estas preguntas están sin respuestas».

El intendente de Colón, el vecinalista José Luis Walser, firmó una petición bajo el título «Es tiempo de reclamar lo que es nuestro» en la que reclama la «provincialización» de la represa hidroeléctrica de Salto Grande como forma de abaratar el costo de la energía. «Originalmente, debía procurarse que con la generación de energía, la Provincia de Entre Ríos tuviera uno de los costos más bajos de todo el país, sin embargo hoy cada vecino abona el costo más elevado de toda la Argentina y por lejos, siendo que somos generadores de energía eléctrica. Mientras que Salto Grande produce el 7% del total de la energía que se consume en el país, Entre Ríos sólo consume el 3,5%. Es decir, que producimos el doble de lo que consumimos, y así y todo pagamos el precio más caro», planteó Walser.

«Por el lado uruguayo -dice en el texto que divulgó el jefe comunal colonense-, la energía que produce Salto Grande, equivale al 53% del total del país, y aun así, la Comisión Uruguaya sólo vende la mitad de la energía que produce y conserva el restante para que sea utilizado en el consumo de las zonas alcanzadas por la intervención de la Represa. De replicar esta medida en nuestro lado del Río Uruguay, ya implicaría una reducción del valor del servicio de energía eléctrica hogareña al equivalente de su costo, lo que representaría un precio ínfimo en comparación al actual».

No ocurre así del lado argentino. «Salto Grande, semanalmente consulta a la Secretaría de Energía de la Nación, sobre cuánta energía eléctrica se necesita, y en base a ello planifica lo necesario para suplir la demanda. Una vez producida esa energía, es vendida a la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA). Dicha venta se hace a un valor prácticamente simbólico (muy bajo) y que es determinado unilateralmente por la propia Compañía Nacional. Posteriormente, la misma Comisión (a instancias de la Secretaría de Energía de la Nación), revende esa energía a las prestadoras del servicio como Enesa y las Cooperativas que lo brindan. El precio al que la energía es revendida a las prestadoras es excesivamente mayor al que la Cammesa lo compra a la represa. Inclusive, la misma Compañía Nacional le compra energía eléctrica a la otra Represa Nacional (Yaciretá) a un valor 6 veces mayor al que lo hace a Salto Grande», agrega.

Y apunta: «De hecho, mientras que a Salto Grande la Cammesa le compra el Megavatio hora (MWh) a U$S 3 (tres dólares), al resto de las generadoras de energía eléctrica que están en el Sur del país, se lo abona a más de U$S 30 (treinta dólares), es decir, 10 veces más de lo que recibimos nosotros. Pero el costo elevado de la energía no es lo único que sufrimos, sino que además somos víctimas de las inundaciones que se generaran periódicamente y de manera cada vez más frecuente para que todo el país pueda recibir la cuota de electricidad que producimos. Ya de por sí, cada inundación genera un severo daño en la infraestructura de cada ciudad alcanzada por el agua, cuyos valores de reparación siempre rondan en los cientos de millones de pesos, pero sobre todo los colonenses quienes vivimos del turismo, somos además víctimas del daño indirecto que dichas inundaciones producen, ya que generan una cancelación de nuestra principal actividad económica, logrando que el daño económico sea aún mucho mayor».

«Fue increíble para mí enterarme que para los casos en los que la represa debe contener agua

en demasía y genera inundaciones aguas arriba, existe todo un mecanismo de indemnización

para los sectores alcanzados, quienes con la presentación de sólo un formulario, ya tienen a

disposición las sumas de dinero correspondientes para paliar las inclemencias generadas por

el agua. Mientras que quienes estamos aguas debajo de la represa, una vez más nos

quedamos con lo peor», señala Walser.

Por eso, el intendente de Colón planteó que «es momento de decir basta».

«Necesitamos pedir al Gobierno Nacional la provincialización de los recursos de Salto Grande,

tal como lo prevé el Artículo 124° de la Constitución Nacional, que `corresponde a las

Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio`. Llegó el momento que la proporción correspondiente a la Argentina tanto de la administración

de la represa (ejercida por la CTM), como de los recursos por ella producidos, estén bajo el

dominio de los entrerrianos quienes desde el principio hemos sacrificado todo por el bien de

la Nación en cuanto a la energía eléctrica y hasta el día de hoy no hemos recibido nada.

Invito a todos los colonenses, a todos los Entrerrianos a sumarse a esta iniciativa, y a que

juntos podamos lograr el reconocimiento de nuestros derechos».