En plena crisis los intendentes de Viale y Victoria se duplicaron el sueldo, superando los 3 millones de pesos.

Carlos Weiss (JxER), intendente de Viale, 10 mil habitantes, sueldo $ 3.1 millones, Rosario Romero (PJ), Paraná, casi 400 mil habitantes, sueldo $ 1.6 millones. Isa Castagnino (PJ), intendenta de Victoria, 40 mil habitantes, sueldo $ 3.1 millones, Bernardo Schneider (JxER), Nogoyá, 43 mil habitantes, sueldo $ 1.6 millones.

La intendenta de Victoria, discípula de Stratta, y el intendente de Viale, son una clara muestra de cómo existe un sector político que goza de PRIVILEGIOS de todo tipo, empezando por el económico, porque sus haberes mensuales, a pesar de conducir pequeñas ciudades, superan incluso a los del gobernador.

En pequeñas ciudades también proliferan LOS POLITICOS QUE TIENEN MÁS AMBICIONES ENCONÓMICAS QUE POLÍTICAS. En el contexto actual, a pesar de los mensajes directos que el Gobernador ha dado hacia todo tipo de mandatario solicitando recortes de gastos, están los que solamente escuchan sus necesidades de RAPIÑAR TODO CUANTO PUEDAN MIENTRAS DUREN EN ALGÚN CARGO PÚBLICO.

Estamos viviendo los ecos del ESCÁNDALO que significó el aumento de las dietas de los 329 Legisladores de ambas Cámaras de la Nación, que por un tecnicismo que ata sus sueldos a los de los empleados del Congreso pasaron a cobrar de un millón y medio a casi dos millones, con la firma y consentimiento de Martín Menem y Victoria Villarroel. Parece que los presidentes de las dos Cámaras vieron con buenos ojos compensarlos por haber trabajado arduo este verano tratando la ley Ómnibus. El que saltó de indignación, más buscando el efecto mediático, fue el presidente que ordenó retrotraer inmediatamente esos sueldos al monto anterior.

Sin embargo, esta situación que explotó en los medios parece no hacer mella en algunos funcionarios públicos, que cobran millonarios sueldos que sobrepasan exageradamente los de otros en el mismo cargo, como es el caso de los intendentes de Victoria y Viale. Viven en ciudades que, como todas, han visto la reducción de los beneficios que fluían de Nación, más el ahogo económico que padece toda la sociedad por la inflación más alta de los últimos 33 años.

En Victoria, la ciudad que finalmente pudo ser conquistada por el PERONISMO, la tan ansiada victoria que se le negaba a Stratta, que poniendo a otra como candidata logró hacerse del Municipio, la intendenta Isa Castagnino, la misma que MIENTE al negar haber estado nombrada en el Senado, está cobrando, a pesar de haber prometido en la campaña que se iba a reducir el sueldo en un 40%, más de 3 MILLONES de pesos. Ni bien asumió duplicó su salario que supera ampliamente a lo que percibe el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, que preside una ciudad que está apenas a 40 kilometros de distancia y con más habitantes, cuyo sueldo es de 1 millon 600 mil pesos.

Victoria y Nogoyá son ciudades de similares dimensiones, aunque Nogoyá tiene un poco más de habitantes. Victoria 40.000 y Nogoyá 43.000, lo que hace que se plantee la pregunta sobre el motivo de tanta diferencia en lo que cobra Isa Castagnino, que llegó a la intendencia promovida por Stratta, quien le había concedido un puesto como Planta Permanente en el Senado, y al que renunció en el más profundo de los hermetismos. Todavía está el hijo gozando de un cargo muy bien remunerado en el Senado provincial.

La ciudad que vive principalmente del turismo, de los favores del Casino, ha padecido también, como todo Entre Ríos, la caída de la afluencia de visitas, pero, sin embargo, la intendenta, QUE HABÍA PROMETIDO EN CAMPAÑA LA REDUCCIÓN DEL SUELDO, ahora ostenta uno de los mayores de Entre Ríos. ¿Olvidó su promesa de campaña como olvidó su Nombramiento en Planta Permanente del Senado?

También en Viale, el intendente de Juntos por el Cambio, Carlos Weiss, que cobra 3 MILLONES por mes, tiene una sobrevaloración de su labor ejecutiva, ya que su sueldo supera con creces a lo percibido, por ejemplo, por la intendente de Paraná, cuya remuneración es de 1 millon 600 mil. La desproporción entre ambas localidades, Viale y Paraná, en superficie y cantidad de habitantes es más que evidente, lo que hace inexplicable el monto que recibe Weiss en su segundo mandato consecutivo. Aquí también se hace notorio como la ambición de algunos POLÍTICOS con el tiempo se acrecienta y ya ni contempla el contexto. No importa la situación nacional, ni los mandatos que se reciben desde arriba, ya que Frigerio ha hecho multiples llamamientos a la austeridad.

Sueldo de Weiss y su séquito:

Intendente: $ 3.086.017

Secretario de Gobierno: $ 2.314.512

Secretarios: $ 1.296.127

Subsecretarios: $ 1.141.826

Directores: $ 956.665

Presidente del HCD: $ 1.296.127

Concejales: $ 554.483

Frigerio postuló que NADIE PUEDE GANAR MAS QUE EL GOBERNADOR

Con su super sueldo, Weiss se convirtió en un PRIVILEGIADO, que disfruta de un nivel de vida muy por encima de los pobladores de su ciudad. Viale no llega a tener los habitantes de un barrio de Paraná, por lo que, a sus ciudadanos, los servicios de Weiss como intendente le cuestan BASTANTE CAROS. No hay punto de comparación en las dimensiones y requerimientos de atención de una ciudad como Paraná, con 400 mil habitantes. La intendenta Rosario Romero tiene un sueldo de 1.6 millones de pesos, la mitad de lo que cobra Weiss de la pequeña Viale, de 11 mil habitantes (20 veces más chica). Pero el monto que cada mes se embolsa Weiss por administrarla demuestra que, si bien es de Juntos por el Cambio, como el gobernador, no le importa nada el mandato de austeridad y reducción de gastos de Frigerio, como tampoco le importa la realidad de su ciudad y sus pobladores. Es solo cobrar lo máximo posible, obtener máxima ganancia, de un cargo público. Weiss es de esos SEUDOS POLÍTICOS que usan los cargos públicos para enriquecerse rápidamente.

Castagnino y Weiss, que son de distintos partidos, demuestran que los SEUDOS POLÍTICOS no tiene bandos. Los identifica y los une un mismo interés, el propio, al estilo Bordet. Castagnino, con designación en el Senado, renunció en silencio ante los casos similares que empezaron a destaparse, como el de Chapino, ex intendente de Federal, y los ex senadores Kloss, Genre Bert, y el senador Sanzberro. Fueron los PRIVILEGIADOS en el gobierno de Bordet, que pretendían seguir viviendo del Estado al finalizar sus funciones. Y otro PRIVILEGIADO que se sumó es Angel Giano, quien en mérito a nada políticamente, solo ser el amigo y firmante de contratos en la Cámara Baja entrerriana, fue llevado por Bordet al Congreso Nacional, para que cobre un sueldo similar al que estaba acostumbrado, y obtenga una jubilación ventajosa del Estado, la que le negaron hace poco por no tener la edad mínima. No tuvo la misma suerte de Stratta.

A pesar del fuerte mensaje de Frigerio pidiendo coherencia entre los sueldos de los funcionarios y la realidad económica acuciante que atravesamos, hay gobernantes que entienden la crisis y se adaptan, y otros que no entienden que YA NO SE PUEDE HACER DEL FUNCIONARIADO UN NEGOCIO O UNA EMPRESA, porque no hay recursos, porque se han robado mucho, casi todo, y la política nacional actual apunta a no subvencionar más a las provincias ni a los municipios. Quienes están en las intendencias deben ajustarse a los recursos presentes, y no delirar con sueldos exagerados que lo único que hacen es socavar las desbastadas economías municipales.