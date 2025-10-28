ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025: Resultados en el departamento Concordia

Números oficiales del escrutinio provisorio, cerradas el 100 por ciento de las mesas.

Elecciones en el departamento Concordia. Antes de los números del escrutinio definitivo, que se definirán este martes, guarismos finales del escrutinio provisorio de todo el departamento Concordia .

Diputados

Entre las agrupaciones políticas con más votos dentro de los “territorios” del departamento Concordia, una vez escrutado el 100% de las mesas para Diputados Nacionales, la alianza oficialista “La Libertad Avanza” se impuso en los cuatro distritos de Concordia (Oeste Sur, Oeste Norte, Este Sur y Este Norte). Como así también en Villa Zorraquín, La Bianca, Frigorífico Yuquerí, Loma Negra, Los Charrúas, Colonia Ayuí, La Criolla, Moreyra, Colonia Yeruá, Clodomiro Ledesma, Puerto Yeruá, Nueva Escocia y en Pedernal.

Por otro lado – y siempre en la categoría Diputados Nacionales – en el departamento Concordia, los territorios en donde ganó la oposición peronista identificada como “Fuerza Entre Ríos”, fueron en el llamado ejido de Concordia -un sector conformado por las escuelas: Lavarden, Azurduy (barrio Sarmiento), San Francisco (barrio Constitución) y Che Guevara (barrio Capricornio-, en Colonia Roca, en Magnasco, en Estación Yeruá y en Estancia Grande.

Senadores

Para senadores nacionales, la diversificación del voto entre los distintos circuitos que pertenecen al departamento Concordia se dio de la siguiente manera.

La alianza oficialista “La Libertad Avanza” ganó en en los cuatro distritos de Concordia (Oeste Sur, Oeste Norte, Este Sur y Este Norte). Como así también en Frigorífico Yuquerí, La Bianca, Villa Zorraquín, Los Charrúas, Loma Negra, Colonia Ayuí, Colonia Yeruá, Moreira, La Criolla, Clodomiro Ledesma, Puerto Yeruá, Pedernal y Nueva Escocia.

Por su parte, la oposición de “Fuerza Entre Ríos”, al igual que en la categoría diputados, ganó en el sector llamado Ejido de Concordia y en distritos como Colonia Roca, Magnasco, Estación Yerúa y Estancia Grande.

Definitivo

En la Secretaría Electoral Nacional, se informó que, este martes a las 18 horas, comenzará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales, en la sede ubicada en de calle Urquiza 840 de Paraná.

Según el escrutinio provisorio, tomando la totalidad del suelo entrerriano, la Alianza La Libertad Avanza se consolidó como la Lista ganadora con un 52,93%. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos con un 34,37% mientras que el Partido Socialista quedó tercero con un 3,65%.

Luego de 48 horas de las elecciones, el escrutinio definitivo se realiza a partir de las actas de escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados oficiales y determina la distribución de cargos.