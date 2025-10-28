 “EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA POTENCIAR LA ENSEÑANZA”

Este taller propone un espacio de exploración y reflexión donde los docentes y futuros docentes analicen el potencial de la Inteligencia Artificial Generativa en la educación, no solo desde su uso técnico, sino desde su integración significativa en la enseñanza.

La meta no es adaptar la educación a la tecnología, sino aprovechar la tecnología para repensar la educación.

Esta propuesta formativa, que fue declarada de interés educativo por Departamental de Escuelas de Concordia, mediante disposición 36/25, tiene por destinatarios a docentes del nivel primario, secundario y estudiantes del último año de los profesorados.

El taller es no arancelad y se dictará mediante modalidad presencial en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Administración el día martes 4 de noviembre y el lunes 10 del mismo mes en el horario de 17,00 a 19,30

Formulario de Inscripción: https://forms.gle/1EyQCtP6XwXPJxTy9

Más información: https://www.fcad.uner.edu.ar/