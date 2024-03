El matrimonio Bordet-Avila se movía en AUTOS OFICIALES mientras invertía en 0 KM

Compartir esta información

A pesar de que el matrimonio Bordet-Ávila cuenta con AUTOS PROPIOS que NO FIGURAN en la Declaración Jurada de Bienes de Bordet, ahora, ante la insistencia de Frigerio para que aparezcan la docena y media de AUTOS OFICIALES, pagados y mantenidos por todos los entrerrianos, que estaban con «paradero desconocido», aparecieron los DOS vehículos del ESTADO que utilizaban para su USO PERSONAL Bordet y Señora.

Cada uno usaba de estos vehículos de ALTA GAMA, con combustible provisto por el Estado, y todo el mantenimiento también solventado por el Estado. Pese a que Ávila, siendo desempleada, había comprado en años recientes autos 0 Km, se habían apropiado de un par de coches de la gobernación, y con el mandato cumplido de Bordet como Gobernador, seguían utilizándolos. Si Frigerio no los reclamaba, esos autos de la provincia seguían para uso de Bordet-Ávila, un uso que ahora ya se había convertido en abuso.

Después de NEGARSE por años a detallar su patrimonio económico, el ex gobernador de Entre Ríos que llegó a la banca de Diputado Nacional por auto designarse primero en la lista del PJ que AÚN preside, no tuvo otra alternativa que presentar la Declaración Jurada de Bienes por un valor fiscal irrisorio y no por el REAL, que habría que multiplicarlo por 20 (veinte), donde consta una larguísima lista de casas, departamentos y campos, que figuran SUBVALORADOS, lo que aumenta POLEMICA por la desfachatez de la actitud de OCULTAR y ENGAÑAR. Sobran los ejemplos en el listado de inmuebles de Bordet, como la gigantesca MANSIÓN en un barrio privado de Concordia, por la que declara 10 millones de pesos, cuando en realidad su valor se aproxima, según entendidos tasadores, al MILLON DE DOLARES, superando a la casa que Allende pretendía entregar a la Justicia, valuada en 750 mil dolares.

Prácticamente la Declaración Jurada es una burla al pueblo entrerriano, ya que mientras la provincia se estancó, empobreció y endeudó en su gestión, él se convirtió en empresario inmobiliario y en uno de los hombres más ricos de la provincia. También se burla de la Justicia, suponiendo que los fiscales no se darán cuenta de la treta de poner el VALOR MINIMO FISCAL DE LOS INMUEBLES. O será que Bordet está muy confiado por haber sembrado en el Poder Judicial a varios aliados, y se creerá intocable, después de 8 años donde manejo a su antojo la provincia y el PJ. Pero ya no está al frente, y no dispone de millones de formas de manipular a sus aliados, cuya lealtad tiene un canon que hay que abonar para mantenerla.

La que se suma a esta exhibición obscena de bienes es la esposa de Bordet, la reciente asumida como Diputada Provincial, que ya con esa banca obtuvo un bien ganancial, porque venía de años estando desempleada, y ahora no solamente recibirá un sueldo abultado, sino también el beneficio de los fueros, que la protegerían ante las sospechas que levanta su actuación al frente de la Fundación IAPSER (Instituto del Seguro), función que cumplió en el último tiempo SIN COBRAR, completamente Ad Honorem.

Llamativamente, en el sitio web de la Fundación IAPSER (fundacioniapser.org.ar), TODA INFORMACIÓN con fecha posterior al 20 de abril de 2023 FUE ELIMINADA, coincidiendo con el período que MÁS ACTIVIDAD tuvo la fundación, que incluye la época de la CAMPAÑA ELECTORAL. Los eventos son por todos conocidos, realizados en el CPC. Durante ese tiempo también se destinaron cuantiosas sumas de dinero para actividades poco o nada relacionas con la Fundación, como la impresión de panfletos turísticos.

El Tribunal de Cuentas debería indagar que se hizo con las sumas millonarias que manejaba la esposa de Bordet, que, según comentan, fue puesta como presidenta de la Fundación POR PRESIÓN del ex gobernador para que específicamente se encargue de disponer de los fondos económicos, sin tener preparación alguna para ese cargo. Ávila movió millones de pesos sin que haya ninguna rendición de cuenta, no quedó registro de nada, no se sabe adónde fue ese dinero, ni quien autorizó esos gastos. LO ÚNICO QUE CONSTA ES QUE LO HIZO SIN COBRAR, NO RECIBIÓ NI UN CENTAVO POR DISPONER DE MILLONES DE PESOS.

Hace mucho tiempo que la señora Ávila dejó atrás su profesión docente, actividad que NO alcanza para sumar ahorros y comprar autos 0 KM. La ahora diputada tiene a su nombre un vehículo SUV Toyota Corolla Cross cuyo valor ronda los $ 35 millones de pesos, la SUV en la que ha sido vista con su esposo en repetidos veranos por la Rambla de Punta del Este. No solamente sorprende la compra del vehículo, que por su patente AF 581 DE es de mediados de 2022, sino que también asombra que el mantenimiento, combustible, pago de seguro e impuestos, sea hecho por alguien que no tenía una labor remunerada hasta antes del 10 de diciembre del año pasado.

Al estilo de su esposo, que ha multiplicado milagrosamente su patrimonio de bienes, también Mariel tiene su cuota de sobrenatural, porque además de la SUV Toyota, también tiene otro vehículo, no de tanto porte, ni tan nuevo, pero fue comprado 0 KM, con todo lo que esto implica en erogación en la economía de una desempleada.

OTRO AUTO MAS se suma al capital de flojita justificación del matrimonio Bordet- Avila, también marca Toyota, la marca que prefieren, pero en este caso es un sedán modelo Etios, patente AC 707 OP, modelo 2018, que nuevo vale 18 millones de pesos. Con esto, Y POR AHORA, ya son dos los autos que adquirió Mariel Avila siendo DESEMPLEADA, y sin ninguna actividad económica documentada, ningún emprendimiento, ningún tipo de ingreso.

Y siendo desempleada, compró dos vehículos con poca diferencia de tiempo, NI SIQUIERA NECESITÓ ENTREGAR UNO EN PARTE DE PAGO PARA AQUIRIR UNO NUEVO, como es el procedimiento habitual. Sin sustento económico pudo adquirir los dos autos, y afrontar gastos de mantenimiento, seguro, impuestos, combustible de los DOS AUTOS EN SIMULTÁNEO. Así como su esposo es un mago financiero, parece que Mariel es una “maestra” de las finanzas.

El matrimonio Bordet-Avila sigue demostrando que son una buena sociedad económica, y ahora una buena sociedad política, con Gustavo en la Cámara de Diputados de la Nación, y ahora ella que se suma para ser parte del Estado, como Diputada Provincial, donde su labor es ser la voz y oidos de Bordet, y seguir los pasos y apoyar a Laura Stratta, la FIRMADORA SERIAL DE CONTRATOS cuando presidía el Senado Provincial.

Queda claro que hace falta que la Justicia investigue un poco, un poquito nomás, para constatar los puntos flojos de la Declaración de Bienes que hizo Bordet, con subvaloraciones, y también averiguar el origen de los fondos con los que Mariel Ávila compraba autos 0 Km estando desempleada, el Toyota Etios, valor en dólares, en 2018, 20 MIL, y el Toyota Corolla Cross, valor en dólares, en 2022, 38 mil. En total, MAS de 50 MIL DOLARES pagó Ávila para adquirir estos dos vehículos cuando eran 0 KM, y cuando entraba CERO pesos a su bolsillo.

Los bienes de Bordet-Ávila siguen saliendo a la luz, ahora son dos autos PROPIOS, no declarados por Bordet, y también aparecieron los dos autos oficiales que se habían apropiado. Habrá que averiguar si la mansión en el Acceso Norte de Paraná todavía sigue siendo alquilada con recursos del Estado entrerriano, la mansión que está ubicada frente a una escuela pública, que simboliza el estado de la educación en nuestra provincia, porque a pesar de estar frente a la residencia del entonces Gobernador, faltaban las cosas más esenciales, como elementos de limpieza, y hasta papel higiénico, que la Cooperadora debía comprar con la ayuda y el esfuerzo de la comunidad escolar, mientras el ex Gobernador, a metros de la escuela, jamás demostró el más mínimo interés por darle solución a algo que estaba al alcance de su mano, y a unos pasos de su casa.

Si los vehículos Toyota de Ávila fueron comprados por Bordet, ¿se le olvidó mencionarlo en la Declaración para la Oficina Anticorrupción?.¿Habrá más olvidos? ¿Habrán más bienes inmuebles, otros vehículos? ¿Bienes en el exterior? ¿Depósitos en bancos extranjeros? La Justicia debe dar respuesta, porque es la que tiene las herramientas y la potestad para llegar hasta el fondo con las indagaciones. El pueblo entrerriano está urgido de tener respuestas, de sentir que la función pública es en beneficio de todos, y no el negocio de unos pocos que se enriquecen de manera exponencial sin dar explicaciones, sin rendir cuentas.

Fuente: Portal de R. David