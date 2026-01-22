WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El Intendente Javier Goldin realizó una visita institucional al Centro de Salud María Auxiliadora, donde mantuvo una reunión de trabajo con la directora del establecimiento, Lorena Tribulatti, y el equipo de salud.

Durante el encuentro se analizó la situación actual del centro y se trabajó en la planificación de los objetivos y líneas de acción previstas para el año 2026, con el foco puesto en fortalecer la atención sanitaria a los vecinos y optimizar las condiciones de trabajo del personal.

Desde el Municipio se destacó la importancia de sostener una política sanitaria basada en la presencia del Estado, el diálogo permanente con los equipos profesionales y la planificación a mediano y largo plazo, como pilares para garantizar un sistema de salud accesible y de calidad.

El Intendente Javier Goldin ratificó así su compromiso con la salud pública, entendida como una prioridad estratégica para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.