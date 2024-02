El gobierno nacional decidió el cierre del INADI

Compartir esta información

El gobierno nacional avanzará con el cierre definitivo del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El vocero Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno nacional decidió “avanzar” con “el cierre definitivo” del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal decida por el presidente Javier Milei.

“No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni dijo además que, ante las protestas previstas para este viernes por parte de varias organizaciones sociales, “si cortan la calle, la Policía va a actuar”.

“Ante la manifestación de este viernes de organizaciones piqueteras a Plaza de Mayo, queríamos recordarles algunos consejos: si cortan la calle, la Policía va a actuar; si cometen ilegalidades, la Policía va a actuar; quienes marchan perderán el plan, y quienes traigan niños, serán reportados al Ministerio de Capital Humano”, afirmó el vocero.

Adorni refirió también que para el Gobierno sería “extraño” que la comisión bicameral en el Congreso nacional rechace el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei y que promueve distintas reformas en materia de leyes políticas y económicas.

“Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido”, indicó.