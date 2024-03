El ENRIQUECIMIENTO y los PRIVILEGIOS pegaron fuerte en la interna del PJ

Compartir esta información

Los actores principales del devenir político e institucional de Entre Ríos de los últimos 20 años surgieron del PJ Concordia, y hoy, como resultado de sus actuaciones, la INTERNA celebrada el domingo 10 da cuenta de que al peronismo lo han dejado en estado vegetativo. Dos elecciones perdidas consecutivas, y la total apatía de los militantes que casi no concurrieron a votar, más que nada, POR VERGÜENZA.

Desde hace décadas a Concordia se la denominó bastión del peronismo, o capital provincial del PJ, porque desde que el peronismo existe, siempre se había impuesto en las elecciones, aportando importante caudal de votos para los candidatos a gobernadores, y siempre quien ocupaba el Municipio era peronista. Era, porque en los últimos comicios Juntos por Entre Ríos dio el batacazo, más por demérito del PJ que por mérito propio. Juntos se impuso en las elecciones de Concordia, ganó la intendencia, no por el candidato que presentaron, porque podría haber sido cualquier otro. La gente se hartó de que sean los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, jugar para sí mismos.

Bordet al frente del PJ ha sido la conducción más nefasta, ya que terminó con la principal característica del peronismo, el movimiento. El militante se encontró sin ámbitos donde actuar, donde debatir, sin lugares de encuentro, porque hasta las Unidades Básicas fueron cerradas. En otros tiempos, las Unidades Básicas cumplían un rol social importante, siendo intermediarios y facilitadores de todo aquel que se acercara con algún problema. Ya no se caminaron los barrios, y se extinguió el diálogo entre los ciudadanos y los dirigentes, que, en vez de ir a charlar de frente con los vecinos, se volcaron a una militancia en las redes sociales, enajenada y viciada de un desapego con la realidad de los más humildes, que ERA el foco principal del peronismo en sus orígenes.

El militante peronista siente vergüenza de tener los dos últimos ex gobernadores procesados por la Justicia, uno, con condena, zafando a duras penas de que lo metan tras las rejas. Doble mandato para Urribarri, y una fallida carrera diplomática, que terminó abruptamente con su procesamiento judicial y condena. Hoy sigue libre a base de recusaciones, tratando de estirar los tiempos judiciales lo más posible con vericuetos legales. PERO YA TIENE LA PRINCIPAL CONDENA, QUE ES LA CONDENA SOCIAL, Y EL RECHAZO DEL PERONISTA MILITANTE.

Bordet, gran responsable de la doble derrota del PJ en las elecciones del 2021 y del 2023. Llevo al peronismo a un descalabro. En 2021, poniendo a su amigo, socio y consejero Edgardo Kueider, concordiense, de senador nacional, y a Marcelo Casaretto como diputado de la nación, terminó con la provincia pintada de amarillo (CAMBIEMOS), salvo Feliciano. En 2023, con Concordia entregada a la oposición, el efecto arrastre hizo que la provincia termine teñida de violeta (LIBERTARIOS), se pierda la gobernación y no se le aporte nada a Massa. Los UNICOS SALVADOS fueron los allegados de Bordet, que a si mismo se otorgó una diputación nacional, y a su esposa la hizo debutar en la función pública como diputada provincial. Los dos concordienses, hoy se les reclama que devuelvan sus bancas al partido, al cual, NO REPRESENTAN, porque son como una empresa privada, que solo bregan por sus propios intereses.

Concordia terminó teniendo una elección interna donde ganó, para la anécdota, la lista respaldada por Giano y Bordet. En números, y en la realidad, gano la indiferencia, la bronca, y la indignación de los afiliados. De los 16 mil empadronados, un reducido grupo fue a votar, menos del 10 %, de los cuales la lista oficial de Bordet obtuvo un poco más de 600 votos UN PAPELÓN HISTÓRICO. Entre el manoseo de las internas postergadas, el manejo arbitrario y pedante de Bordet, el desgaste en las PASO entre Giano y Gay, la entrega del Municipio de Concordia, y ver que los responsables de la derrota se acomodaron en algún puesto, fueron detonantes de que el peronista concordiense NO se preste a legitimar una interna que ha sido una fantochada.

Los referentes del peronismo concordiense se cuidaron de no participar de forma directa, sus nombres no aparecieron en las listas, no está Bordet, ni Giano ni Gay. Cada uno de ellos hoy gozan de nuevos horizontes, aunque a Bordet se lo están nublando. El ex gobernador se fue a su banca de diputado nacional, y para acceder, debió entregar la declaración jurada de bienes a la oficina anticorrupción. Teniendo en mano esa información, la Justicia entrerriana comenzó a investigarlo para determinar la legítima adquisición de esos bienes inmuebles y los depósitos bancarios que, en un primer momento, no cuadran con el nivel de ingresos que ha tenido en su vida como funcionario. El ex presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Ángel Giano, fue llevado por Bordet a la Cámara de Diputados de la Nación, como “asesor”, para que no quede desamparado intentando volver a la actividad privada, y el ex presidente del bloque de senadores peronistas, Armando Gay, por callar alguna información sobre contratos y nombramientos en el Senado, se “ganó” un puesto en la CAFESG.

Más referentes de Concordia, que no figuraron en las internas, pero que la gente tiene presente: el Senador Nacional Edgardo Kueider, puesto en esa banca por Bordet para salvarlo momentáneamente de un proceso judicial, Hugo Ballay, ex ministro de economía, hoy becado como asesor en la cámara de diputados, Marcelo Richard, el hombre que será más recordado por su incursión veraniega en el Casino de Punta del Este más que por cualquier labor que haya hecho al frente del Ministerio de Planeamiento. La lista de ex funcionarios de Concordia es extensísima, incluye a Guillermo Dubrá, vicepresidente del IAFAS, que cobraba un doble sueldo hasta que la situación salió en los medios. Solo una mala labor de todos ellos explica la ausencia de los afiliados en las urnas.

Luego de esta interna del PJ en Concordia no se puede hablar de ganadores, porque la elección es una derrota en sí misma. El repudio del militante hacia los dirigentes se expresó con la indiferencia. Hoy el peronismo está desvasado, gracias a la gestión de Gustavo Bordet, que es el UNICO favorecido con este clima apocalíptico, porque a través de sus socios sigue manteniendo el control del PJ. El peronismo derrotado, humillado, vapuleado, a Bordet, más empresario que político, le sirve.

El ganador de las internas del PJ en Concordia es un dato casi irrelevante, porque fue candidato a concejal en la lista de Giano, Y LO VOTARON MENOS DE LOS QUE CONCURRIERON AL ASADO QUE ORGANIZÓ GIANO PARA LAS “PERSONALIDADES” DE CONCORDIA.

Resultado Internas PJ Concordia

Gano la LISTA1 de Ruiz Diaz – Angel Giano

Resultado

LISTA 1 = 698 votos

LISTA 10 = 553 votos

Total: 1.251 votantes de un padrón de 16.000 habilitados

Diferencia: 145 votos

LISTA 1-55,6%

LISTA 10-44,06%

CONCURRENTES AL ASADO DE GIANO = 700

