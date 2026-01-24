WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El vicepresidente de la CCA se mostró optimista frente a la llegada de los autos chinos. Son más de 5.000 híbridos y eléctricos.

El vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lupo, sostuvo que el ciudadano argentino “deberá adaptarse a los autos eléctricos e híbridos”, en relación a la llegada del barco con los autos chinos.

“Son de muy buena calidad, con mucha más tecnología de la que estábamos acostumbrados”, señaló Lupo en declaraciones a Splendid AM990. El vicepresidente de la CCA se vio optimista frente a la llegada de los autos chinos, ya que el mercado de híbridos “estaba dominado, en un 80%, por una empresa de marca japonesa”.

Ventas de autos 0km y usados

Con respecto al mercado local, Lupo se mostró animado por el 2026, ya que manifestó que “va a ir muy bien” aunque sea “difícil” superar un año récord de ventas.

El vicepresidente de la CCA atribuyó este logro a las políticas del Gobierno Nacional, entre las que enumeró el tipo de cambio estable y la reactivación de los créditos y préstamos.

“Había faltante de autos, no había préstamos ni créditos. Con la asunción de este gobierno, se empezó a normalizar todo esto”, indicó. Si bien reconoció que al principio los precios de los autos “pegaron un sacudón bárbaro”, con el paso del tiempo “se estabilizaron”.

“Hubo una política, por parte de todas las terminales, de ofrecer financiación a 12 meses con tasas del 0%”. En ese sentido, celebró la medida del Banco Nación de “+ Autos BNA“, el cual permite financiar la compra de autos 0km.

“El Banco Nación pasó a ser un jugador más que importante: financia autos nuevos y usados”.

Entre las diferencias sobre los autos usados “jóvenes” y los 0km, Lupo aseguró que las diferencias de precios se sitúan entre un 20% y 25% de precio para el primer año, mientras que en el segundo asciende al 30% y 35%.__IP__

También dio el ejemplo de una terminal automotriz que, durante esta semana, sacó un plan de financiamiento a 24 meses sin interés, lo cual hizo que se reavivara la oferta en el mercado, ya que a los dos días salió otra terminal que duplicó la apuesta: bajó el precio de su auto más barato (3% menos) y 24 meses sin interés.

Al respecto, certificó: “Esto va a hacer que bajen los precios de los usados ‘jóvenes’ y que se estabilicen los precios”. Y sumó: “Vamos a anotar una competencia muy interesante entre las marcas, y eso va a llevar a un reacomodamiento en el precio de los usados”