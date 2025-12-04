WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año

La Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores. El calendario también contempla las fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

El esquema anunciado incluye igualmente los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, las fechas se determinan de acuerdo con el último número del documento de los beneficiarios.

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: 12 de diciembre

• DNI terminados en 4: 15 de diciembre

• DNI terminados en 5: 16 de diciembre

• DNI terminados en 6: 17 de diciembre

• DNI terminados en 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8: 19 de diciembre

• DNI terminados en 9: 22 de diciembre La jubilación mínima subirá a $340.879,59 en diciembre de 2025.

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de diciembre

• DNI terminados en 1: 11 de diciembre

• DNI terminados en 2: 12 de diciembre

• DNI terminados en 3: 15 de diciembre

• DNI terminados en 4: 16 de diciembre

• DNI terminados en 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6: 18 de diciembre

• DNI terminados en 7: 19 de diciembre

• DNI terminados en 8: 22 de diciembre

• DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre Los programas sociales de la Anses experimentarán un incremento de 2,34% en diciembre de 2025.

Los valores de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025

Mediante la resolución 359/2025, el Gobierno modificó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para diciembre de 2025.

En esta actualización, se aplicó un incremento del 2,34% sobre los haberes vigentes, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De este modo, el haber mínimo garantizado para jubilados quedará en $340.879,59, y el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Por su parte, el mínimo de la base imponible para aportes será de $114.808,17, mientras que el máximo se fijó en $3.731.212,01.

La resolución establece además que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.703,67 a partir de diciembre.

Este mes, los beneficios incluyen también el pago del aguinaldo y, en el caso de las jubilaciones mínimas y la PUAM, un bono adicional de $70.000. Así, los montos quedarán conformados de la siguiente forma:

Jubilación mínima : $340.879,59 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38

: $340.879,59 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38 Jubilación máxima : $2.293.796,92 más aguinaldo, totalizando $3.440.695,38

: $2.293.796,92 más aguinaldo, totalizando $3.440.695,38 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $479.055,5

Los valores de las asignaciones sociales en diciembre 2025

Por otra parte, la resolución 361/2025 dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos para las asignaciones familiares administradas por la Anses. El ajuste aplicado será del mismo porcentaje que el otorgado a quienes forman parte del sistema previsional. De esta manera, tanto los montos de las asignaciones como los rangos y límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que definen el acceso y el valor a cobrar se incrementan en igual proporción.

El Gobierno también informó que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará excluida automáticamente del beneficio, incluso si la suma total no supera el máximo establecido por la normativa. El valor general de la AUH será de $61.252 en diciembre de 2025.

Asignación por Hijo y Prenatal

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361: Valor General: $61.252 Zona 1: $61.252 Zona 2: $132.075 Zona 3: $122.329 Zona 4: $132.075

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316 Zona 1: $54.568 Zona 2: $81.734 Zona 3: $108.691 Zona 4: $108.691

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: Valor General: $24.990 Zona 1: $49.184 Zona 2: $73.805 Zona 3: $98.219 Zona 4: $98.219

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: Valor General: $12.892 Zona 1: $25.209 Zona 2: $37.728 Zona 3: $49.920 Zona 4: $49.920



Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: Valor General: $199.434 Zona 1: $199.434 Zona 2: $298.860 Zona 3: $398.364 Zona 4: $398.364

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $141.086 Zona 1: $192.376 Zona 2: $288.286 Zona 3: $384.256 Zona 4: $384.256

Desde IGF $1.390.864,01: Valor General: $89.043 Zona 1: $185.221 Zona 2: $277.602 Zona 3: $370.027 Zona 4: $370.027



Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797