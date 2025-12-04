Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH, planes sociales y aguinaldo
El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año
La Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores. El calendario también contempla las fechas de pago de asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y por Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.
El esquema anunciado incluye igualmente los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, las fechas se determinan de acuerdo con el último número del documento de los beneficiarios.
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2: 11 de diciembre
• DNI terminados en 3: 12 de diciembre
• DNI terminados en 4: 15 de diciembre
• DNI terminados en 5: 16 de diciembre
• DNI terminados en 6: 17 de diciembre
• DNI terminados en 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8: 19 de diciembre
• DNI terminados en 9: 22 de diciembreLa jubilación mínima subirá a $340.879,59 en diciembre de 2025.
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de diciembre
• DNI terminados en 1: 11 de diciembre
• DNI terminados en 2: 12 de diciembre
• DNI terminados en 3: 15 de diciembre
• DNI terminados en 4: 16 de diciembre
• DNI terminados en 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6: 18 de diciembre
• DNI terminados en 7: 19 de diciembre
• DNI terminados en 8: 22 de diciembre
• DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembreLos programas sociales de la Anses experimentarán un incremento de 2,34% en diciembre de 2025.
Los valores de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025
Mediante la resolución 359/2025, el Gobierno modificó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para diciembre de 2025.
En esta actualización, se aplicó un incremento del 2,34% sobre los haberes vigentes, con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. De este modo, el haber mínimo garantizado para jubilados quedará en $340.879,59, y el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Por su parte, el mínimo de la base imponible para aportes será de $114.808,17, mientras que el máximo se fijó en $3.731.212,01.
La resolución establece además que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.703,67 a partir de diciembre.
Este mes, los beneficios incluyen también el pago del aguinaldo y, en el caso de las jubilaciones mínimas y la PUAM, un bono adicional de $70.000. Así, los montos quedarán conformados de la siguiente forma:
- Jubilación mínima: $340.879,59 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38
- Jubilación máxima: $2.293.796,92 más aguinaldo, totalizando $3.440.695,38
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 más bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $479.055,5
Los valores de las asignaciones sociales en diciembre 2025
Por otra parte, la resolución 361/2025 dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos para las asignaciones familiares administradas por la Anses. El ajuste aplicado será del mismo porcentaje que el otorgado a quienes forman parte del sistema previsional. De esta manera, tanto los montos de las asignaciones como los rangos y límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que definen el acceso y el valor a cobrar se incrementan en igual proporción.
El Gobierno también informó que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará excluida automáticamente del beneficio, incluso si la suma total no supera el máximo establecido por la normativa.El valor general de la AUH será de $61.252 en diciembre de 2025.
Asignación por Hijo y Prenatal
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361:
- Valor General: $61.252
- Zona 1: $61.252
- Zona 2: $132.075
- Zona 3: $122.329
- Zona 4: $132.075
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
- Valor General: $41.316
- Zona 1: $54.568
- Zona 2: $81.734
- Zona 3: $108.691
- Zona 4: $108.691
- IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
- Valor General: $24.990
- Zona 1: $49.184
- Zona 2: $73.805
- Zona 3: $98.219
- Zona 4: $98.219
- IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
- Valor General: $12.892
- Zona 1: $25.209
- Zona 2: $37.728
- Zona 3: $49.920
- Zona 4: $49.920
Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $71.396
Asignación por Adopción (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $426.877
Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)
- Valor General y todas las zonas: $106.904
Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)
- Valor General: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $948.361:
- Valor General: $199.434
- Zona 1: $199.434
- Zona 2: $298.860
- Zona 3: $398.364
- Zona 4: $398.364
- IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
- Valor General: $141.086
- Zona 1: $192.376
- Zona 2: $288.286
- Zona 3: $384.256
- Zona 4: $384.256
- Desde IGF $1.390.864,01:
- Valor General: $89.043
- Zona 1: $185.221
- Zona 2: $277.602
- Zona 3: $370.027
- Zona 4: $370.027
Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)
- Valor General: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797