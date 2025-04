Concordia: Satalia Méndez respondió al oficialismo: «basta de improvisación y de querer vender pescado podrido”

Ante las declaraciones del oficialismo sobre el no acompañamiento en la aprobación de la nueva orgánica municipal por parte del bloque peronista, el concejal Guillermo Satalia Méndez, presidente del Bloque, salió al cruce para aclarar la posición del espacio y cuestionar la forma en que se llevan adelante los procesos. “Hace apenas una semana presentamos un pedido de informes con el objetivo de conocer en profundidad la situación del personal político y el gasto que representa. Y a la semana siguiente, el Ejecutivo pretende que aprobemos de manera exprés una nueva orgánica, la cuarta en menos de un año y medio de gestión. Basta de improvisación”, expresó el edil.

Satalía Méndez remarcó que el bloque está claramente a favor de revisar el gasto político: “Estamos absolutamente de acuerdo con reducir la cantidad de funcionarios. De hecho, ese fue uno de los ejes del pedido de informes que impulsamos. Oh, casualidad: tras nuestro planteo, ahora aparece una propuesta de ‘achique’. También sabemos que no necesitan nuestros votos para aprobar todas las orgánicas que cada 3 o 4 meses se les ocurre presentar, pero hay dos cosas que no vamos a tolerar, una son las faltas de respeto institucional y el intento de atropellar los tiempos deliberativos del Concejo, y la otra el evidente grado de improvisación. A ver si en vez de preocuparse por dar discursos para la tribuna gastan esas energías en hacer un poquito de autocrítica y dejar de querer sacar todo a las apuradas porque no es la 1era, ni la 2da, ni la 3era es la cuarta orgánica en 16 meses que presentan”.

“Para hacer nuestro trabajo con seriedad, no podemos recibir una orgánica menos de 12 horas antes de una sesión y pretender que la acompañemos sin debate. En la sesión de ayer acompañamos distintos proyectos del oficialismo, pero esto no significa dar vía libre a cualquier medida improvisada”, agregó el concejal.

Y concluyó: “Que el oficialismo busque instalar un relato para tapar sus propias contradicciones o errores no nos sorprende. Lo vienen haciendo desde que asumieron. Nosotros seguimos esperando respuestas concretas al pedido de informes, porque queremos debatir con datos reales, con transparencia, y pensando en una gestión eficiente de verdad”.

Ayer, la concejal Silvina Ovelar (JxER) rechazó las objeciones del bloque del PJ, que votó en forma contraria por no haberse hecho de una copia del proyecto con mayor antelación o no haberse podido reunir con el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto. Ovelar le recriminó el no haber refrendado el proyecto del Ejecutivo. “No haber acompañado deja en claro que no desean achicar el gasto público”, expresó la edil. “Lo que en realidad se achica es, más que nada, el gasto político”, dijo también la presidenta del cuerpo Magdalena Reta.