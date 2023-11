CAUSA CODESAL – HOTEL AYUÍ: La defensa pidió la absolución de Mazurier: “No es un delincuente, es un filántropo”

Compartir esta información

Este jueves por la mañana y hasta después del mediodía, en los Tribunales de Concordia, tuvo lugar la audiencia de exposición de los alegatos, último paso del debate oral y público en la causa caratulada “MAZURIER, LUIS ALBERTO y OTROS s/PECULADO”, legajo número 6338/10.

El doctor Pablo Moyano Ilundain expuso el alegato de clausura en defensa de Luis Mazurier, Cintia Mengeón y Alberto Jesús Villanueva y planteó que la Codesal fue un organismo deficitario, que la provincia no le enviaba suficientes recursos y presentó números que, según su interpretación, demostrarían que no le giraban lo necesario para su subsistencia e incluso Mazurier habría tenido que pedir dinero prestado a familiares en algunas ocasiones para poder pagar los sueldos.

Con eso, el letrado procuró demostrar que no hubo peculado.

Además, Moyano le reprochó a la fiscalía que no pudo presentar una pericia contable bajo el pretexto de que no bases ciertas contables para poder periricar. Y enseguida disparó: si no había bases ciertas para hacer una pericia, tampoco la había para endilgarle a Mazurier el haber cometido peculado.

Respecto del caso del Hotel Ayuí, planteó que es incompetente la Justicia Provincial porque el hotel se asemeja a una embajada, está bajo un encuadre del derecho internacional público, y por lo tanto debería ser la Justicia Federal la que intervenga en la causa. No obstante planteó que su defendido es inocente de la acusación de que se apropió, a través de la figura de testaferros, de la administración del Hotel Ayuí.

El abogado pidió la absolución también de sus otros dos defendidos, Cintia del Rosario Mengeón y Alberto Jesús Villanueva, por entender que ambos son inocentes. El letrado argumentó que no solo no participaron en ninguna acción delictiva sino que tampoco quedó probado que hubieran causado perjuicios al Estado.

