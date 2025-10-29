Brasil: al menos 64 muertos en un megaoperativo en dos favelas de Río de Janeiro

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil. Ya hay 80 personas detenidas.

Hay al menos 64 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó este martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.

La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del 70.

Demoras en los vuelos a Río de Janeiro, accesos bloqueados y escuelas cerradas

El Comando Vermelho bloqueó calles y avenidas de Río de Janeiro con más de 50 autobuses y camiones incendiados, en represalia por el megaoperativo policial. Incluso se reportó el bloqueo temporal del acceso principal al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos, aunque sin cierre de la terminal.

Tras el enfrentamiento narco en Río de Janeiro, el gobierno de Lula Da Silva se reúne de urgencia

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó este martes una reunión de urgencia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, para analizar la situación en el estado de Río de Janeiro, luego del operativo policial que dejó al menos 64 personas muertas y 81 detenidas en las favelas de Penha y Alemão.

Así fue el ataque con drones

Durante el enfrentamiento, los criminales utilizaron drones para lanzar bombas contra los policías de la Coordenadoria de Recursos Especiais, la unidad de élite de la Policía Civil. En las redes sociales, se difundió un video en el que se ve el momento en el que uno de los drones lanzó un objeto explosivo.

28-10-2025 15:30

Al menos 64 muertos por el operativo en Río de Janeiro

Según informaron medios locales, al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Los narcotraficantes respondieron con ráfagas de disparos, la quema de barricadas y el uso de explosivos lanzados desde drones.

TV Globo indicó que la cifra de muertos podría superar las 64 víctimas y que los detenidos ya superaban los 80. Entre los muertos hay dos policías civiles. Se trata de Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, conocido como “Máskara”, recientemente ascendido a jefe de investigación, y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años.

Las autoridades informaron, además, que los demás fallecidos serían presuntos integrantes del Comando Vermelho que intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad.

A pesar de las bajas, las operaciones continuaban al mediodía con nuevos reportes de tiroteos. Las autoridades mantienen la intervención en la zona y no descartan nuevas acciones en el marco de la Operación Contención.