¿Bordet OLVIDÓ o tuvo OMISIONES en su Declaración Jurada? Van APARECIENDO bienes y la Justicia ahondaría la INVESTIGACION, incluso, en el EXTERIOR

Compartir esta información

Pareciera que el ex Gobernador no quiso correr riesgos usando testaferros y puso bienes muy importantes a su nombre que HOY le son IMPOSIBLE de justificar con los ingresos de funcionario público. Hay una fastuosa camioneta último modelo puesta a nombre de la esposa, por lo que sería un bien común de ambos, QUE NO APARECE EN LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES.

Si el ESCANDALO ya era MAYÚSCULO con las cifras ínfimas que manifiesta Bordet por su ROSARIO de posesiones inmobiliarias y activos financieros. Ahora se compliría aún más su situación porque «asoman más cadáveres que tenía ocultos en el ropero”. Todo lo que muestra en su Declaración Jurada da para sospecha. El NÚMERO de inmuebles, es una cantidad asombrosa, que supera la decena. Se ha convertido en un empresario inmobiliario. Esa cantidad de inmuebles que empieza a incrementarse en 2005, da para sospecha.

También el dinero que tiene en cuentas bancarias, en plazos fijos, que por lo tanto SE VA INCREMENTANDO, da para sospecha. Algunos de estos depósitos son en DOLARES. Bordet ha diversificado su operatoria bancaria como un experto financista, asegurándo el acrecentamiento de su capital, y, además, asegurando una parte en una moneda estable, el dólar, un lujo que sólo se pueden dar los que tienen MUCHO (PERO MUCHO) capital acumulado.

Releyendo la Declaración Jurada de Bordet, llama la atención que no aparezca ningún vehículo, cuando ha sido observado, y hay registro fotográfico, que, en sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, mientras se escondía de Alberto Fernández después de negarle a último segundo el apoyo para Juicio a la Corte Suprema, Gustavo Bordet se movilizaba en una ostentosa camioneta blanca.

Aquella camioneta que era vista estacionada en la zona de la rambla de Punta del Este, frente al EXLUSIVÍSIMO Resto & Café Guappa, con especialidad en comida mediterránea, resultó ser de la esposa de Bordet. Está registrada a nombre de Silvia Mariel Ávila, DNI 23.493.509, con domicilio en calle Urquiza 867 de Concordia. La que ahora es diputada provincial, CARGO QUE TAMBIEN SE PUEDE CATALOGAR DE BIEN GANANCIAL PORQUE SE LO DIO SU MARIDO. Antes del 10 de diciembre ERA DESEMPLEADA.

Diputada provincial : Silvia Mariel Ávila

Hace muchos años que Mariel Ávila no ejerce su profesión de docente, por lo que no recibe sueldo alguno. Su última ocupación fue AD HONOREM, NO RECIBÍA REMUNERACION. En el último tiempo ocupó la presidencia de la Fundación IAPSER (Instituto del Seguro), donde se encargó de administrar millones y millones de pesos, SIN RENDIR CUENTA DE NADA, y SIN COBRAR un peso a cambio. La pregunta es, ¿DE DONDE SACO EL DINERO PARA COMPRAR UN TOYOTA COROLLA CROSS QUE VALE $ 40 MILLONES? Evidentemente el dinero se lo habría facilitado Gustavo, la camioneta sería un bien común, Y NO FIGURA EN LA DECLARACIÓN!

¿Cuántos olvidos más u omisiones de estas habrá? Bordet en su declaración manifiesta haber recibido HERENCIA, pero el padre de Gustavo Bordet antes de ser funcionario era un EMPLEADO de CORREO, que con su trabajo honesto no pudo haber amarrocado demasiado como para dejar una herencia que después fructifique en tantos bienes. Acaso Bordet hizo UNA MILAGROSA MULTIPLICACIÓN DIGNA DE LA BIBLIA?.

Cúanta herencia pudo haber recibido de alguien que, luego de ser empleado de correo, se volcó a la función publica, donde ocupó varios cargo, presidiendo el Instituto del Seguro, la Caja de Jubilaciones, el Tribunal de Cuentas, PERO, hay que tener en «cuenta» que en esa época, los sueldos del Estado eran bajísimos. Luego de ese peregrinar por cargos públicos, llegó a ser intendente de Concordia.

¿Lo que figura en la Declaración presentada a la Oficina Anticorrupción de la Nación es todo lo que realmente tiene Gustavo Bordet? ¿O conformará alguna sociedad anónima? ¿Poseerá acciones? La Comisión Nacional de Valores debe dar respuesta. Porque de todos los inmuebles que tiene, solo cinco están alquilados, y TIENE QUE PAGAR POR EL MANTENIMIENTO, SERVICIOS E IMPUESTOS DE TODOS LOS DEMÁS RESTANTES. Además, solventar su nivel de vida, que incluye vacaciones en Punta del Este, y pagar una de las escuelas privadas más caras de Entre Ríos para un familiar. ¿Tendrá algunas empresas off shore?

Lo que asombra de la declaración de bienes de Bordet no solamente es la cantidad de INMUEBLES, sino los VALORES a los que han sido cotizados, exageradamente SUBvalorados. Cada propiedad figura con una valía que hasta resulta irrisoria porque no guardan ninguna relación con la cotización real de esos bienes. Tan irrisorios son los valores de cotización, que parece que quien hizo la declaración jurada SE ESTÁ BURLANDO de la ciudadanía, que está EBRIO de IMPUNIDAD.

Será que los años haciendo lo que se le vino en gana sabiendo que sería encubierto por sus asociados han hecho que Gustavo Bordet imagine que podía seguir con la farsa, RIENDOSE de la sociedad. Declara tener un campo en San Cipriano, departamento Uruguay, de 10 hectáreas, por un valor de apenas, 261 mil pesos, cuando la hectárea de ese campo cotiza 3 mil dólares! Por lo que ese “campito” en realidad valdría más de 30 MILLONES de pesos.

Es raro que un contador de profesión como Bordet tenga tantos fallos con los valores con los que inscribió sus bienes en la Declaración Jurada. Un terreno en Concordia de 1184 metros cuadrados, lo hace figurar por un millón doscientos mil pesos, CUANDO EL METRO CUADRADO VALE 125 DOLARES, lo que totalizaría una cifra que se acerca a los 150 millones de pesos. HAY MUCHA DIFERENCIA, DEMASIADA, PARA QUE SOLO SEA UN ERROR INVOLUNTARIO.

Y Bordet se BURLA de la ciudadanía, y también de la Oficina Anticorrupción, al mostrar que su MANSIÓN en Concordia, que la anotó como INVERSIÓN, vale solo 10 millones de pesos. Ubicada en un barrio exclusivo, altamente cotizado, en una zona privilegiada, pegada a las termas, con pileta y una superficie gigante, su valor real, según tasadores entendidos, se acerca al MILLON …. de DÓLARES!!!

Por el departamento que Bordet tiene en Paraná declara que vale 466 mil pesos. Una suma RIDICULA, para un inmueble que el metro cuadrado vale 1500 DÓLARES, por lo que el departamento vale unos 110 millones de pesos. Todos los valores declarados están DISTORCIONADOS. No hay un solo valor que se condiga con la realidad. Intencionalmente las cotizaciones de los inmuebles son GROTESCAMENTE bajas, y toda la Declaración de Bienes de Bordet es un GROTESCO.

La Justicia comienza a investigar, PERO EN LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ES EL ACUSADO EL QUE DEBE DEMOSTRAR QUE NO HA INCURRIDO EN NINGUNA CONTRAVENCIÓN, aquí no se presume inocencia, es al revés de lo habitual. Deberá demostrar como hizo con sus sueldos, con el máximo cobrado de un millón trescientos mil pesos de bolsillo y 150 mil pesos declarados en ingresos brutos por alquileres mensuales, para tener su IMPERIO de inmuebles y de Depósitos Bancarios. Por lo pronto, ya su esposa ES CÓMPLICE … habrá que ver entre otros familiares y amigos …

Fuente: El portal de R.David