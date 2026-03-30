DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa con la rehabilitación del acceso a la que fuera residencia del general Justo José de Urquiza, desde la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. Se ejecutan tareas sobre una extensión de 2.000 metros, de un total de 3.000.

Desde el organismo se informó que actualmente se avanza en la colocación de subbase con incorporación de cal, base con incorporación de cemento y base con mezcla asfáltica en los primeros dos kilómetros del total previsto.

“Estamos muy contentos con el trabajo que lleva adelante la provincia en la mejora del acceso al Palacio San José, una obra muy necesaria frente a las demandas de los visitantes”, expresó el director del museo, Carlos Iriarte, y agregó: “Esta intervención forma parte del convenio firmado con Nación el pasado 3 de febrero. Con la repavimentación, estimamos un incremento en la cantidad de visitas de martes a domingo”.

Las tareas se enmarcan dentro de la obra de rehabilitación de la ruta provincial 39 y permitirán mejorar la circulación de vecinos, turistas y visitantes que concurren habitualmente al palacio.

Desde Vialidad Provincial se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución en el sector, debido a la presencia de operarios y maquinaria sobre la calzada.

Por último, se informó que el acceso se realiza desde la localidad de Caseros, a través de su avenida principal hasta el paraje Cuatro Bocas, donde la señalización vial orienta a los visitantes.

default default default default default