“Aunque ya no esté”, médico entrerriano será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires otorgará el Premio Hipócrates 2025 al médico Carlos Alfredo Barbás, en reconocimiento a su destacada trayectoria en asistencia rural.

El reconocimiento distingue la labor de más de tres décadas del profesional concordiense en la atención rural, quien dirigió los centros de salud de Puerto Yeruá y Nueva Escocia, en el departamento Concordia, y ejerció la medicina hasta los 82 años.

Oriundo de Concordia, Barbás fue director de los centros de salud de Puerto Yeruá y Nueva Escocia (departamento Concordia), donde desarrolló una labor incansable durante más de 30 años. Ejerció su profesión hasta dos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 31 de julio de este año, a los 82 años. Hubiera cumplido 83 el 12 de agosto.

El reconocimiento a su larga trayectoria será entregado en una Sesión Pública Extraordinaria de la Academia, el próximo jueves 13 de noviembre de 2025, junto a otros distinguidos profesionales de la medicina argentina.

“Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su huella, su inmensa calidad humana y el compromiso de pensar siempre en el otro nos dejaron un ejemplo imborrable”, expresó su hija, Gabriela Barbás, exministra de Salud de Córdoba. “Este premio es un hermoso tributo a la vida que dedicó a los demás”, agregó.

Compromiso, cercanía y legado

Barbás fue un referente esencial para la comunidad de Puerto Yeruá y su zona de influencia. En épocas en que los caminos rurales se volvían intransitables por las lluvias, él no interrumpía la atención: transformó habitaciones cedidas por vecinos en salas equipadas, organizó rondas sanitarias y campañas de vacunación, y llegó a atender a más de 30 personas por día. Su gestión fue clave para lograr la construcción de un nuevo edificio sanitario, incorporar pediatras, enfermeros y agentes sanitarios, y fortalecer la red de atención primaria.

El Premio Hipócrates 2025 reconoce así una vida entera dedicada al bienestar de los demás, marcada por la solidaridad, la vocación y la convicción de que la salud pública se construye desde la cercanía y el trabajo cotidiano.