Auge de los amenities: por qué se volvieron predominantes en la decisión de compra de los argentinos

Comodidad, entretenimiento, equipamiento, utilidad. Los amenities aportan beneficios a quienes viven en un edificio. Hoy además ofrecen una calidad de vida superior sin tener que desplazarse a otros espacios de la ciudad.

Los amenities de los edificios tienen su origen ofreciendo Salones de Usos Múltiples, parrilla, y hasta piscina. Rápidamente se agregaron gimnasios, salas de juegos, de cine, spa y saunas. En conclusión, los amenities dejaron de ser un extra para pasar a ser un servicio indiscutido, que influyen en la decisión de compra de las personas interesadas en adquirir un departamento. ¿El secreto? Supieron adaptarse a los cambios de vida de estos últimos años.

Entonces, ¿qué hizo que hoy exista esta tendencia en amenities? Cinco características qué valoran hoy en día los propietarios:

– Terminaciones de calidad. Ofrecer como distintivo y diferencial, la calidad en un todo, no sólo en detalles de terminación, sino también en los materiales constructivos. Desde los pisos, mesadas de cuarzo, hasta parrillas de primera calidad. La demanda que vemos hoy en día, por parte de los interesados en comprar un departamento, de contar con materiales que redefinen la excelencia, tales como ventanales de aluminio, hormigón visto, etcétera, es concreta: los propietarios eligen calidad.

– Espacio verde al alcance. La posibilidad de contar con espacios verdes, al aire libre, es un plus muy valorado por los interesados en adquirir una propiedad. No solo funciona como un espacio recreativo, hay muchas personas que con estos espacios ven la posibilidad de “vivir el verano en la ciudad” de manera confortable. En nuestro proyecto Quality Buildings Donato Alvarez, la piscina climatizada, la terraza verde y el solarium, tienen un papel principal. En la terraza se destaca la piscina climatizada de bordes infinitos, que se funde con el horizonte y se integra con la silueta urbana, brindando una experiencia incomparable al contemplar los atardeceres. El solarium es el espacio perfecto de relajación. Todo esto se complementa con un cuidado paisajismo, creando un ambiente propicio para el descanso y la tranquilidad.

– Espacios confortables. Sin dudas desde la pandemia la permanencia en el hogar y la forma de vivirlo cambió. Pasamos más horas en casa, recibimos con más frecuencia y el home office ya es una posibilidad más dentro de la cotidianidad. Hoy no podemos realizar un proyecto que no contemple amenities que hagan que te quieras quedar en tu departamento, y sobre todo, invitar a tus seres queridos. En este aspecto los espacios chill out, de parrillas, con fogoneros, un microcine o salón de eventos se volvieron centrales dentro de los amenities, cien por ciento pensado para disfrutar en compañía de familia y amigos, ideal para desconectarse y relajar.

– Opciones para toda la familia. Los paygrounds ganan protagonismo en los proyectos actuales. Vemos la necesidad de ofrecer un espacio pensado para tener una experiencia lúdica y divertida, donde los más chicos puedan jugar y disfrutar de un espacio al aire libre con la seguridad y comodidad de estar dentro del edificio.

– Servicios premium. La innovación en materia de amenities no descansa. Actualmente proyectos de gran categoría ofrecen diferenciales como cava de vinos y barra de cocktails. Buscamos satisfacer las necesidades de los clientes. Para los aficionados del vino diseñamos una exclusiva cava subterránea para que puedan almacenar sus botellas en un espacio bajo tierra revestido con hormigón, con la temperatura controlada para el cuidado y conservación necesaria. Para disfrutar de un buen momento también incluimos una barra de cocktails integrada en el SUM.

Sin duda, los amenities se están alejando de ser un “extra” para convertirse en parte central de los edificios, y brindar un diferencial.