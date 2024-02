ASÍ MODIFICARON LA PICK UP MÁS GRANDE Y LUJOSA DE TOYOTA: MIRÁ CÓMO QUEDÓ

Compartir esta información

La pick up recibió varias mejoras mecánicas y estéticas. Te contamos de qué se trata y te mostramos el resultado final.

La empresa PaxPower se fundó con el objetivo de “fabricar las camionetas que los fabricantes de pick ups nunca fabricarán”. Es por eso que en Estados Unidos se hizo conocida por presentar diferentes kits para los modelos más conocidos de Ford y Chevrolet, pero ahora mostró en aquel mercado su última creación, que involucra un nuevo exponente como la Toyota Tundra.

En primer lugar, el paquete Timberwolf consiste por un lado en la instalación de un kit de suspensión de “alto rendimiento” que incluye en el kit amortiguadores con mayor recorrido y más resistentes, tanto en el eje delantero como el trasero. La Toyota Tundra con el paquete Timberwolf también cuenta con brazos de control delanteros mejorados, y el resultado final a nivel estético es una pick up con mayor despeje y una presencia más agresiva.

Por último, coronando el look exterior de la Toyota Tundra un juego de llantas especiales con neumáticos que incorporan un dibujo pensado para terrenos más complicados, sumado a que los guardabarros están levemente ensanchados para alojar así los cauchos más grandes.

Por su parte, la Toyota Tundra que ves en imágenes lleva consigo una serie de elementos que los usuarios pueden elegir aparte, como la parrilla delantera TRD Pro, un malacate ubicado en la zona inferior del paragolpes delantero, luces de profundidad de LED provistas por la empresa BajaDesingns, y el doble gancho de remolque delantero. El resultado final es una pick up mucho más agresiva y con mayor presencia, con un look símil Raptor que a nuestro juicio no podría quedarle mejor.

No se anunciaron cambios para la parte mecánica. En Estados Unidos la Toyota Tundra viene equipada con un V6 biturbo de 3,4 litros que se combina con un pequeño impulsor eléctrico incorporado en la caja automática de diez velocidades, en un sistema que la marca denomina i-Force Max. Son 440 CV y 790 Nm de torque, pero gracias a un sistema de escape ‘after market’ la potencia se incrementa hasta 452 CV y 813 Nm.

Así las cosas, estas modificaciones estarán disponibles en Estados Unidos para todos los usuarios de la Tundra de última generación, y podrán ser instaladas en la pick up independientemente de la versión y el nivel de equipamiento. El precio básico del kit es de 9.950 dólares.