Andrés Laumann presente en la “Muestra de la Construcción” organizada por CAMARCO

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO, delegación Entre Ríos) está llevando a cabo la 4° Muestra Anual en la Sala Mayo de Paraná, del 12 al 14 de septiembre. El objetivo es que los participantes tengan oportunidad de conocer todas las tendencias en la cadena de valor de la construcción. El candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Andrés Laumann, estuvo presente en la cena anual, desarrollada anoche, previo al evento, de la que también participaron otras personalidades de la política y el empresariado entrerriano.

La Muestra de la Construcción es un evento anual que reúne a empresas (pequeñas, medianas y grandes), profesionales y actores del sector para exponer productos y servicios, fortalecer vínculos comerciales, generar nuevas alianzas y discutir el desarrollo de la industria de la región. En este sentido, Laumann formó parte de diversas mesas de diálogo; una gran oportunidad para tomar nota de las inquietudes y analizar la necesidad que este sector tiene en términos legislativos, lo que podría traducirse en acciones concretas de ser elegido diputado nacional.

“Acompañar al sector de la construcción, al empresariado, a los comerciantes, a los actores de la industria, del mercado inmobiliario, es decir, al sector privado, es central para el desarrollo de nuestro país y de la economía de nuestra provincia. La asociación público-privada debe ser un modelo de colaboración que nos permita aprovechar los recursos, la eficiencia y la experiencia del sector privado, combinándolo con la capacidad reguladora y la misión de servicio del sector público. Este tipo de encuentros son realmente estratégicos porque me permiten pensar en la legislación necesaria para sentar las bases de políticas eficientes e innovadoras, que reduzcan la carga fiscal, que habiliten el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, que mejoren las gestiones, que aporten a la transparencia y favorezcan el empleo y el crecimiento económico. La industria de la construcción, por ejemplo, genera en Entre Ríos más de 25.000 puestos de trabajo, motoriza a más de 200 industrias locales, nacionales e internacionales y representa un movimiento económico de más de 50.000 millones de pesos anuales entre obras públicas y privadas”, destacó Laumann, quien adelantó que estará presente en varias de las actividades de la Muestra de CAMARCO.

Prensa LLA